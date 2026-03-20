VIDEO: Policía agrede a mujer que iba a hacer una denuncia en Argentina

Teresita, dueña de un negocio familiar de espejos, se acercó a la dependencia policial para poder denunciar una modalidad de estafa; sin embargo fue recibida con golpes

ARGENTINA.- Este viernes 20 de marzo se viralizó el caso de una mujer que fue golpeada por un policía mientras ella intentaba hacer una denuncia, lo que ha generado conmoción e indignación en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, debido a la violencia del hecho suscitado.

La mujer identificada como Teresita, dueña de un negocio familiar de espejos, se acercó a la dependencia policial para poder denunciar una modalidad de estafa que afecta la reputación de su comercio, pero terminó siendo agredida de manera brutal por un policía de la unidad policial.

Asimismo contó que los estratos cobraban dinero por adelantado y que les indicaban a los compradores que debían retirar los espejos en el negocio de Teresita; sin embargo, al llegar al lugar, los clientes descubrieron que habían sido engañados, generando situaciones de tensión.

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POLICÍA INSULTA Y EMPUJA A MUJER EN COMISARÍA «Andá a lavarte el orto»: el insulto que desató el escándalo en plena denuncia. ⚠️¡SIGUE @ULTIMAHORAENX PARA MÁS NOTICIAS! Un efectivo de la Policía Bonaerense fue desafectado tras insultar y agredir físicamente a una… pic.twitter.com/gSf4TGfmtR — ⓍULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) March 20, 2026

Mujer es golpeada por un policía al realizar una denuncia por fraude en redes sociales

Al llegar a la comisaría, el policía que atendió a Teresita le dijo que no había ningún delito, por lo que le dijo que se fuera. Ante la negativa, la mujer decidió amenazar al policía, mencionando que acudiría a otra instancia para denunciar que no querían atenderla, por lo que la empezó a insultar.

“El policía se encrespa y me dice: ‘anda a lavarte el orto’”, le contó Teresita a medios locales sobre lo sucedido.

Fue entonces que la mujer decidió grabar el momento con su celular, por lo que el policía se percató de la acción y decidió golpearla, además de sacarla a empujones de la comisaría, provocando heridas en el cuerpo, brazos y piernas, lo que ha causado indignación en la comunidad.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO