VIDEO: Presentadora de TV llora al anunciar la muerte de su productora en un accidente vehicular en Brasil

Fernanda murió luego de estar viajando en un vehículo de transporte compartido que chocó contra un auto al realizar un giro ilegal

BRASIL.- Este viernes 20 de marzo se volvió viral la reacción de una presentadora de televisión luego de que la productora de TV Globo, Fernanda Santos, de 53 años, muriera en un accidente automovilístico en la zona norte de Sao Paulo, durante la madrugada del jueves 19 de marzo.

El hecho se volvió viral debido a que la presentadora Sabina Simonato comenzó a mostrar su tristeza por la noticia e incluso dijo al aire que se le iba a hacer difícil poder continuar con el programa, llorando en vivo y además dejando entrever el dolor de la presentadora a todo el mundo.

Sabina Simonato se emociona ao anunciar morte de colega e produtora de reportagem da TV Globo, Fernanda Santos pic.twitter.com/jg0hZ2vN1R — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) March 19, 2026

¿Quién era Fernanda Santos, productora de TV Globo?

Fue en el programa en vivo que se explicó que Fernanda murió luego de estar viajando en un vehículo de transporte compartido, el mismo que colisionó con otro automóvil al realizar un giro ilegal en la intersección de las conocidas avenidas Deputado Emilio Carlos y General Penha Brasil.

“Intentamos relajarnos, pero el ambiente no era muy bueno, ¿verdad? No fue como cualquier otro día”, dijo el periodista que acompañaba a Sabina Simonato en el programa en vivo.

La mujer de 53 años había trabajado durante 20 años en la redacción de TV Globo en Sao Paulo; era la productora de noticias, y una de sus tareas más importantes era cubrir el Carnaval de Sao Paulo, por lo que su pérdida dejó de luto al canal y al mundo de las noticias en Brasil.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO