20 marzo, 2026

VIDEO: Sujeto apuñala a inmigrante mexicana en una parada de autobús en Nueva York

La mujer es madre de tres hijos y se dirigía a su trabajo cuando fue agredida, el atacante sería de origen mexicano
QUEENS, NUEVA YORK.- Una joven inmigrante de origen mexicano fue brutalmente apuñalada mientras se encontraba en una parada de autobús en QueensNueva York. El lamentable hecho quedó registrado en video por una cámara de videovigilancia instalada en la zona.

En la grabación se observa cómo Lisette Ramales, de 29 años, se disponía a cruzar la calle para dirigirse a la parada cuando fue abordada por un sujeto vestido de negro y con un pasamontañas. La mujer acababa de salir de su domicilio rumbo al trabajo cuando ocurrió el ataque. En las imágenes se aprecia cómo el hombre la apuñala, se retira tras la agresión inicial y, momentos después, regresa para continuar el ataque.

Lisette, quien es madre de tres hijos, sufrió heridas graves en la mano y la espalda, incluyendo laceraciones profundas y costillas rotas. Actualmente se recupera en el hospital y se reporta en condición estable.

Apuñalan a madre mexicana en NY, iba a su trabajo: VIDEO

Recientemente se filtró una grabación donde se logra identificar el rostro del atacante. Información preliminar señala que el ataque no habría sido planificado específicamente contra Lisette, sino que fue un acto aleatorio.

El agresor fue identificado como Luis Emmanuel Valencia Ponce, de 18 años. El joven acudió a la policía para responsabilizarse de los hechos tras la difusión de las imágenes, declarando que se encontraba bajo los efectos de las drogas al momento del incidente.

Aunque en algunos contextos sociales o de consumo de alcohol en EU. se establecen los 21 años como límite, legalmente a los 18 años una persona es procesada como adulto en el sistema penal de Nueva York.

Extraoficialmente se menciona que el joven nació en territorio estadounidense, pero es de ascendencia mexicana. El sujeto se encuentra actualmente bajo custodia y enfrenta cargos graves por intento de homicidio (o feminicidio, según la clasificación final de la fiscalía) y agresión física.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO

