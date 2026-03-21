Arranca la primavera con sequía

Tamaulipas inicia la primavera con más de la mitad de su territorio afectado por sequía y sin lluvias relevantes en el horizonte

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Este viernes 20 de marzo inició la primavera en Tamaulipas en medio de un panorama preocupante, marcado por la sequía y la falta de pronósticos de lluvias intensas tanto a mediano como a largo plazo, de acuerdo con reportes del Monitor de Sequía en México.

Ante este escenario, los próximos tres meses se perfilan como críticos para la región si no se registran precipitaciones en el territorio tamaulipeco.

De acuerdo con el informe más reciente, el 53.1 por ciento del estado presenta condiciones de sequía meteorológica. De ese total, el 5.4 por ciento se encuentra en sequía extrema (D3), el 9.0 por ciento en sequía severa (D2) y el 15.8 por ciento en sequía moderada (D1), mientras que el 23.7 por ciento restante es catalogado como anormalmente seco.

Este panorama anticipa un inicio complicado del ciclo agrícola primavera-verano 2026, así como afectaciones en los cuerpos de agua y en el abasto en diversas regiones, especialmente ante la falta de sistemas lluviosos significativos.

A largo plazo, modelos meteorológicos de la NOAA advierten que la interacción del fenómeno de El Niño en el Atlántico influirá en la formación de ciclones y huracanes en el Golfo de México, lo que podría traducirse en una temporada 2026 —de junio a noviembre— con actividad por debajo de lo habitual.

En este contexto, especialistas prevén que la canícula en el noreste del país sea particularmente seca y con temperaturas elevadas, lo que agravaría aún más las condiciones de aridez durante el verano.

El impacto de la sequía ya comienza a reflejarse en el incremento de incendios forestales. De enero a la fecha, se han registrado más de cinco siniestros en distintas zonas del estado, con una afectación estimada de entre 300 y 500 hectáreas.

La vegetación seca y las altas temperaturas generan condiciones propicias para la rápida propagación del fuego, lo que mantiene en alerta a los cuerpos de emergencia y brigadistas.

Ante este escenario, autoridades exhortan a la población a extremar precauciones, evitar quemas y reportar de inmediato cualquier conato de incendio, mientras se mantiene el monitoreo constante de las condiciones climatológicas en la entidad.