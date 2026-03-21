“Bloquean” carretera por accidente mortal

Un fuerte accidente provocó el cierre por 6 horas de la carretera Zaragoza-González; en el cual falleció una persona y una mujer quedó herida

Por Alfredo Peña

EXPRESO-LA RAZON



CIUDAD VICTORIA, TAM.- Un fuerte accidente entre tres tractocamiones mantuvo cerrada durante aproximadamente seis horas la carretera federal Zaragoza–González, a la altura del kilómetro 55, con dirección al municipio de Llera.

El percance ocurrió cerca de las cuatro de la madrugada del viernes y dejó como saldo una persona fallecida —un hombre— y una mujer herida.

De acuerdo con información de las autoridades, los vehículos pesados quedaron atravesados en la vía tras el impacto, lo que afectó gravemente la circulación en la zona.

Personal de seguridad vial y servicios de emergencia realizaron maniobras para retirar las unidades involucradas y lograron restablecer el tránsito luego de seis horas de cierre.