Carambola deja a una abuelita lesionada en Victoria

Cd Victoria Una persona de la tercera edad resultó herida, al viajar como acompañante en un vehículo que participó en un choque múltiple ocurrido en la calle Río Frío y calle Camino Real a Tula

Por. Alejandro Dávila

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Cuerpos de emergencia le brindaron los primeros auxilios a una persona de la tercera edad luego de que la unidad donde viajaba se impactó contra la parte trasera de una camioneta y enseguida fue golpeada de la misma forma por un compacto.

Este choque múltiple ocurrió en la calle Río Frío y calle Camino Real a Tula a donde arribaron los elementos del centro regulador de urgencias médicas CRUM.

Una persona de entre 70 y 80 años de edad recibió los primeros auxilios ya que se llevó algunas contusiones tras la carambola sin embargo no fue necesario llevarla a un hospital ya que no eran de consideración.

Los datos recabados en la escena detallaron que la abuelita viajaba de acompañante en un vehículo Ford Focus que era guiado de sur a norte sobre la calle Río Frío.

Fue a la altura del puente que producto de una distracción, el chofer se estrelló en la parte trasera de una Nissan Frontier que se había frenado de manera intempestiva.

Inmediatamente después de darse el choque, al Focus también fue impactado en la cajuela por un Nissan March que se percató demasiado tarde del primer percance.

Por espacio de media hora, las unidades estuvieron obstruyendo el carril de circulación lo que formó un cuello de botella en el que conocemos como «El Puente de la Modelo”.