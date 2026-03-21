Chocan 2 tráileres: 1 muerto; 1 herido

Dos pesadas unidades se estrellan de frente ; uno de los conductores pierde le vida y otro resulta lesionado

Por Alfredo Peña

EXPRESO-LA RAZON



Un fatal accidente entre dos tractocamiones ocurrido la mañana del viernes en la carretera federal que conecta San Luis Potosí con Matamoros, a la altura de los municipios de Tula y Palmillas, dejó como saldo una persona sin vida y otra lesionada.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el percance se registró alrededor de las 09:00 horas en el kilómetro 54, en un tramo cercano al municipio de Tula.

Uno de los vehículos involucrados es un tractocamión con plataforma que transportaba block para construcción, el cual terminó volcado y quedó atravesado sobre la cinta asfáltica, obstruyendo la circulación en ambos sentidos.

El otro tráiler, que circulaba en sentido contrario, también es un tractocamión tipo plataforma.

Paramédicos atendieron a uno de los operadores, quien resultó con diversas lesiones y fue trasladado a un hospital; el otro conductor perdió la vida en el lugar del accidente.

La Unidad General de Investigación (UGI) tomó conocimiento de los hechos y peritos realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del siniestro, mientras que la Guardia Nacional se encargó del abanderamiento y control vial.

La circulación en la zona permaneció interrumpida durante aproximadamente dos horas, hasta que las unidades fueron retiradas y la vialidad fue restablecida por completo.