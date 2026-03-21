Claudia Sheinbaum reduce duración del Servicio Militar Nacional a solo 13 sábados

Este 2026 el Servicio Militar Nacional tiene cambios clave, pues además de ser obligatorio para todos los mayores de 18 años, se reduce el tiempo de duración y el adiestramiento se hará en dos grupos

MÉXICO.- A partir de este 2026 el Servicio Militar Nacional (SMN) tiene cambios importantes, la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum implementa un esquema de adiestramiento con menor duración pero mayor enfoque académico para liberar la cartilla militar. Ahora sólo constará de 13 sábados y se hace obligatoria la participación de jóvenes de 18 a 40 años de edad, dando así oportunidad a quienes aún no lo han presentado.

Es una obligación ciudadana que tiene sustento legal en el Art. 5/o. de la Constitución Política de los E.U.M., así como en la Ley del Servicio Militar y su Reglamento, se lee en la página de la Sedena.

Se reduce el tiempo de realización del Servicio Militar

En lugar de 44 sesiones ahora serán sólo 13 en las que se da prioridad al enfoque de valores, prevención de las adicciones y protección civil, adecuando los contenidos a la juventud actual, acudiendo de lunes a sábado por tres meses.

Una vez que cumplen con su deber constitucional, forman parte de las reservas nacionales, para que en caso de una movilización o necesidad del País, se integren a las Fuerzas Armadas legítimamente constituidas para realizar la defensa de la soberanía nacional o el auxilio de la sociedad en caso de que se registren fenómenos perturbadores de origen natural o humano, que generen un desastre de grandes magnitudes.

“Al proporcionarles los conocimientos básicos de la doctrina militar, permitirán desarrollar habilidades, valores y virtudes, con el fin de contribuir, en caso necesario, integradas a las fuerzas armadas para la defensa y necesidades del país”, señala la Defensa.

Fechas claves del Servicio Militar Nacional

Desde el 14 de febrero y hasta el 9 de mayo del 2026 se comenzó el primer escalón del adiestramiento, el cual consta de un total de 13 sesiones sabatinas, programadas en dos escalones.

El segundo escalón del adiestramiento será del 1 de agosto hasta el 24 de octubre, por lo que la liberación del SMN será durante diciembre, conforme lo establecido en la programación de cada junta.

¿Qué pasa si no realizo el Servicio Militar Nacional?

No presentarse al SMN en México no conlleva cárcel ni multas económicas, pero sí consecuencias administrativas. Te conviertes en «remiso» (situación irregular), lo que dificulta obtener la cartilla liberada, esencial para empleos gubernamentales, fuerzas de seguridad y ciertos trámites oficiales.

¿Cómo es la fase de adiestramiento del SMN?

A partir del año 2026 constará de 2 escalones, cada uno de 13 sesiones sabatinas (3 meses), en un horario de 07:00 a 13:00 horas, en el cual se capacita a los Hombres y Mujeres Voluntarias en Unidades Militares que fungen como Centros de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO