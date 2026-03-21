Con carrera atlética y amplia participación ciudadana concluyó el Foro Estatal del Agua Tamaulipas 2026

El foro, realizado los días 19 y 20 de marzo bajo el lema “Agua, motor del desarrollo en Tamaulipas”, reunió a especialistas, autoridades y sector productivo, consolidándose como un espacio de coordinación interinstitucional.

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con la realización de la Carrera Atlética conmemorativa por el Día Mundial del Agua, y la participación de cerca de mil corredores, concluyeron de manera exitosa las actividades del Cuarto Foro Estatal del Agua Tamaulipas 2026, celebrado en Tampico como un espacio de análisis y propuestas en torno a la gestión del recurso hídrico.

El foro, desarrollado los días 19 y 20 de marzo bajo el lema “Agua, motor del desarrollo en Tamaulipas”, reunió a especialistas, autoridades y sector productivo en un programa que incluyó ponencias, conversatorios y exposición de soluciones tecnológicas, consolidándose como un ejercicio de coordinación interinstitucional.

Como actividad de cierre, este sábado se llevó a cabo la carrera en el Parque Metropolitano de la Laguna del Carpintero, con recorridos de 2.5, 5 y 10 kilómetros, en un ambiente familiar y de convivencia social.

Organizada por la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, la jornada deportiva reforzó el mensaje sobre la importancia del cuidado y la valoración del agua, en el marco de las acciones conmemorativas por el Día Mundial del Agua.

Además de fomentar la actividad física, la carrera ofreció incentivos y premios para los ganadores de las distintas categorías, así como la rifa de obsequios entre los participantes, fortaleciendo la participación ciudadana.

Con este cierre, el Foro Estatal del Agua Tamaulipas 2026 reafirmó su objetivo de impulsar la conciencia social, la cercanía con la población y la corresponsabilidad en el uso del recurso, en favor de la seguridad hídrica del estado.