Eficienta Armando Martínez servicio eléctrico en Altamira

Durante la visita, y en coordinación con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se realizó la revisión de diversos postes de luz con el objetivo de detectar áreas de oportunidad

Por. Óscar Figueroa

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, encabezó un recorrido de supervisión en la colonia Melchor Ocampo, como parte de las acciones para eficientar el servicio eléctrico en el municipio.

Durante la visita, y en coordinación con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se realizó la revisión de diversos postes de luz con el objetivo de detectar áreas de oportunidad y brindar mantenimiento oportuno a la infraestructura eléctrica.

El presidente municipal subrayó que estas acciones son fundamentales para garantizar un servicio más eficiente y seguro, además de contribuir a la prevención de incidentes en la vía pública, beneficiando directamente a las familias del sector.

Asimismo, agradeció el respaldo y la disposición del Ing. Luis Eduardo Ugarte Martínez, quien colaboró en estas labores de supervisión y atención.

Con estas acciones, el Gobierno de Altamira reafirma su compromiso de seguir trabajando en la mejora de los servicios básicos y en la construcción de entornos más seguros para la ciudadanía.