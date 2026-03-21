Frenarán en Tamaulipas a transporte pesado en Semana Santa

Con esto, se busca prevenir accidentes y salvaguardar a los viajeros que visiten los principales destinos turísticos del Estado en este próximos periodo de descanso

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026, el Gobierno de Tamaulipas informó que se aplicarán restricciones a la circulación de transporte pesado con permiso especial en carreteras federales, con el objetivo de mejorar la seguridad y el flujo vehicular.

Con esto, se busca prevenir accidentes y salvaguardar a los viajeros que visiten los principales destinos turísticos del Estado en este próximos periodo de descanso.

La medida, emitida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), estará vigente del 27 de marzo al 12 de abril de 2026 y aplica para grúas industriales, unidades de carga sobredimensionada (objetos indivisibles) y vehículos que requieren permiso especial para transitar, según lo señala la infografía publicada por la autoridad estatal.

Y a continuación se explica a detalle la mecánica de esta medida:

▶️¿Qué transporte no podrá circular?

Se trata de unidades de gran tamaño o peso, como maquinaria trasladada en plataformas, grúas industriales y cargas que exceden dimensiones normales.

▶️¿Cuántos días no podrán circular?

Habrá suspensión total en 9 días:

• 27, 28 y 29 de marzo

• 2, 3, 4 y 5 de abril

• 11 y 12 de abril

▶️¿Cuándo sí podrán circular?

Se permitirá el tránsito los días:

• 30 y 31 de marzo

• 1, 6, 7, 8, 9 y 10 de abril

▶️¿En qué horarios pueden circular?

Dependerá del tipo de carretera:

• Carreteras ET4, A4 y B4: circulación libre las 24 horas

• Carreteras ET2, A2, B2, C y D:

• De 00:00 a 06:00 horas

• De 18:30 a 23:59 horas (solo con carros piloto)

▶️Reglas adicionales

Los operadores deberán contar con permiso vigente, utilizar carros piloto cuando aplique y cumplir con la normativa federal.

Estas restricciones no aplican para proyectos estratégicos, sector energético, obras prioritarias ni actividades relacionadas con el Mundial 2026.

Autoridades exhortaron a transportistas a tomar previsiones y programar sus traslados con anticipación para evitar contratiempos durante este periodo de alta movilidad.