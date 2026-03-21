Hace 18 años Jacobo trajo la «receta»; hoy se replica en todo Victoria

Por Jesús Berlanga
Expreso-La Razón
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En los últimos años se ha visto cómo se extendió el.negocio de venta de café y avena por las mañana en las principales calles de la ciudad, pero lo que no sabíamos es que empezó en el mero corazón de capital, en el 7 y bulevar Praxedis Balboa.
Justo hace 18 años, Jacobo Izaguirre,.residente de la colonia Mainero, en una visita a la Ciudad de México le llamó la atención cómo en la Ciudad de México en cada esquina había este tipo de negocios, y podías tener un desayuno completo con pocos pesos.
Fue así, que desde entonces inició el negocio en el 7 bulevar siempre ayudado por Antonio Alejos, quién desde hace ya muchos años vende el periódico Expreso en dicho lugar y lo sigue haciendo ahora acompañado de un vaso de café o avena, según el gusto.
«Aqui en los micros se bajan de todo, desde.empleados, jefes, y chavos de.la UAT, con 25 pesitos te avientas un desayuno completo, y te da chance de aguantar hasta las 10 u 11″, señala» Jacobo.
Nos relata que su día empieza a las 2 de la.madrugada, para preparar la avena, la cual dice tiene que estarle meneando para que no se le pegue, y a la par estar preparando los termos y las mesas, hasta llegarse las 5am y salir a la calle.
Ya para las 5:15 se esta instalando, y de inmediato embolsar piezas de pan y vasos con avena y café, unos con azúcar normal, y otros con Splenda,.para clientes recurrentes que sólo pasan a recoger su desayuno diario.
«Aquí viene de todo, con verlos ya sabemos, ‘ahí viene café y pan, o ahí viene avena y pan’, muchos se llevan a diario y pagan a la semana, y otros ya ni vuelven, pero así es esto» platica Jacobo.
Está de Lunes a Domingo desde las 5:15am en el 7 bulevar Praxedis Balboa, con 40 litros de avena, 40 litros de café y 50 piezas de pan, así como cereales bien preparados, y hasta malteadas después de las 8 o 9am.
Jacobo no se conforma, llena unas cajas con vasos de café de avena y piezas de pan, para recorrer la calle 7 y surtir en los alrededores del mercado Argüelles.
«Nosotros somos los pioneros, orita en cada esquina aquí en el centro hay triciclos vendiendo lo mismo, y en todo Victoria ya se expandió este negocio, pero el sol sale para todos», concluyó.