Hace 18 años Jacobo trajo la «receta»; hoy se replica en todo Victoria

Desde las 5:15 am se instala en el 7 bulevar el pionero de la venta de avena, café y pan en las calles de Ciudad Victoria. Justo en el corazón de la capital lo inició luego de ver cómo en la CDMX se manejaban estos negocios desde muy temprana hora, y le funcionó.

Por Jesús Berlanga

Expreso-La Razón

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En los últimos años se ha visto cómo se extendió el.negocio de venta de café y avena por las mañana en las principales calles de la ciudad, pero lo que no sabíamos es que empezó en el mero corazón de capital, en el 7 y bulevar Praxedis Balboa.

Justo hace 18 años, Jacobo Izaguirre,.residente de la colonia Mainero, en una visita a la Ciudad de México le llamó la atención cómo en la Ciudad de México en cada esquina había este tipo de negocios, y podías tener un desayuno completo con pocos pesos.

Fue así, que desde entonces inició el negocio en el 7 bulevar siempre ayudado por Antonio Alejos, quién desde hace ya muchos años vende el periódico Expreso en dicho lugar y lo sigue haciendo ahora acompañado de un vaso de café o avena, según el gusto.

«Aqui en los micros se bajan de todo, desde.empleados, jefes, y chavos de.la UAT, con 25 pesitos te avientas un desayuno completo, y te da chance de aguantar hasta las 10 u 11″, señala» Jacobo.

Nos relata que su día empieza a las 2 de la.madrugada, para preparar la avena, la cual dice tiene que estarle meneando para que no se le pegue, y a la par estar preparando los termos y las mesas, hasta llegarse las 5am y salir a la calle.

Ya para las 5:15 se esta instalando, y de inmediato embolsar piezas de pan y vasos con avena y café, unos con azúcar normal, y otros con Splenda,.para clientes recurrentes que sólo pasan a recoger su desayuno diario.

«Aquí viene de todo, con verlos ya sabemos, ‘ahí viene café y pan, o ahí viene avena y pan’, muchos se llevan a diario y pagan a la semana, y otros ya ni vuelven, pero así es esto» platica Jacobo.

Está de Lunes a Domingo desde las 5:15am en el 7 bulevar Praxedis Balboa, con 40 litros de avena, 40 litros de café y 50 piezas de pan, así como cereales bien preparados, y hasta malteadas después de las 8 o 9am.

Jacobo no se conforma, llena unas cajas con vasos de café de avena y piezas de pan, para recorrer la calle 7 y surtir en los alrededores del mercado Argüelles.

«Nosotros somos los pioneros, orita en cada esquina aquí en el centro hay triciclos vendiendo lo mismo, y en todo Victoria ya se expandió este negocio, pero el sol sale para todos», concluyó.