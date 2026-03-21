Le depositaron $1 millón por error… no lo regresó y terminó en la cárcel

Cuando recibió la millonaria cifra quiso engañar al banco, se compró una casa y un auto

NUEVA ORLEANS, ESTADOS UNIDOS.- Las transferencias bancarias suelen ser una de las formas más seguras de realizar transacciones. Pero, a veces, también se cometen errores que pueden ser difíciles de corregir, y para los que se necesita la colaboración de todos los involucrados. Sin embargo, una mujer de Los Ángeles se negó a ayudar a una agencia a enmendar su error, y ahora enfrenta una demanda por fraude.

De acuerdo con CBS12News, una exempleada de la oficina del sheriff de Nueva Orleans que se dedicaba a atender las llamadas al 911, recibió el pasado 7 de abril del 2021 una transferencia errónea por 1.2 millones de dólares.

El dinero provenía de la agencia Charles Schwab & Co, que se dedica a manejar inversiones, y estaba asignado como sus ganancias del último periodo. Sin embargo, al momento de realizar la transacción, en lugar de enviar los 82 dólares que le correspondían, transfirieron la cifra millonaria.

El medio detalla que la empleada se identificó como Kelyn Spadoni, de entonces 33 años, y según las investigaciones, una vez que vio el dinero en su cuenta lo transfirió a otra diferente para poder comenzar a gastarlo.

Así que, cuando la compañía trató de deshacer la transacción, no pudo cobrar el dinero porque la cuenta ya no tenía los fondos suficientes.

Kelyn Spadoni fue arrestada en Nueva Orleans (Luisiana, EE.UU.), acusada de negarse a devolver los más de 1,2 millones de dólares que habían sido depositados accidentalmente en su cuenta bancaria, informa CBS12. pic.twitter.com/dijjz3xoPH — Sergio Romano (@agendaromano) April 14, 2021

Una inversión no tan inteligente

Según ABC13 Spadoni decidió hacer uso de inmediato de la fortuna que recibió y se compró una casa y una camioneta familiar modelo 2021. Por lo que, al momento de que Charles Schwab & Co llegó para cobrarle, ya no contaba con el dinero completo.

Al descubrir su treta, la oficina del sheriff la despidió y el capitán Jason Rivarde, agregó que ella no tiene ningún derecho sobre los fondos recibidos.

“Ella no tiene ningún derecho legal a ese dinero. Incluso si se colocó allí por error. Fue un error de contabilidad”, declaró el capitán al medio.

Ahora, Spadoni fue arrestada bajo cargos por el robo de 25.000 dólares, fraude bancario y transmisión ilegal de fondos monetarios, pues el abogado de la compañía asegura que en su contrato se estipula que si llega a recibir dinero extra por error deberá regresarlo a su bróker, afirma ABC13.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO