Madero busca el Récord Guinness de “marcianos” en Playa Miramar

La meta en Ciudad Madero es superar la participación registrada el año anterior mediante una caracterización masiva que fortalezca el turismo ufológico en la región.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Playa Miramar busca el Récord Guinness con la concentración de más de mil personas vestidas de marcianos el próximo mes de octubre.

La meta oficial para Ciudad Madero es superar el registro del año pasado con una caracterización masiva que impulse el turismo ufológico en la región.

«Se tienen que superar los mil marcianos, personas caracterizadas como marcianos, es el récord registrado y es la meta que nos puso récord Guinness», explicó el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo

Considera que la historia de la base extraterrestre enfrente de Playa Miramar tiene mucho impacto para el turismo nacional e internacional.

“Un récord que nos va poner en el orden turístico nacional e internacional, este turismo ufologico que está llamando mucho la atención y playa Miramar tiene esa característica».

El proyecto cuenta con el respaldo de la Federación a través de acuerdos que redujeron los costos de contratación de la firma internacional de Récord Guinness.