Mercado Municipal de Tampico rompe récord: hasta 50 mil visitantes en fin de semana largo

El administrador del centro de abastos, Gutiérrez Guerra, expresó que el flujo diario alcanzó entre 20 y 25 mil visitantes.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Mercado Municipal de Tampico se consolidó como uno de los principales atractivos turísticos de la región al recibir una afluencia estimada de hasta 50 mil personas durante el pasado fin de semana largo, de acuerdo con autoridades municipales.

El administrador del centro de abastos, Gutiérrez Guerra, expresó que el flujo diario alcanzó entre 20 y 25 mil visitantes.

“Calculamos entre unas 20, 25 mil personas por día. Fue demasiado el movimiento… ¿Hasta 50 mil?.. En fin de semana, así es”

Explicó que según el monitoreo realizado de viernes a domingo, se registró un ingreso constante de entre mil y mil 200 personas por hora, cifras que normalmente se observan en temporadas altas.

“Mucha gente, estuvimos monitoreando aproximadamente entre mil, mil 200 personas por hora. Eso manejamos en temporada vacacional. Sábado y domingo como si fuera diciembre, como si fuera Semana Santa”

Ante la elevada afluencia, se permitió a locatarios del área gastronómica instalar mesas adicionales para atender a los visitantes.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la población a acudir al mercado, donde dijo se puede encontrar desde productos de la canasta básica hasta una amplia oferta gastronómica y artesanal.