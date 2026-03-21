Mujer Manglar denuncia omisión oficial ante agresiones contra mujeres en el sur

En un pronunciamiento oficial, la organización destacó la ausencia de medidas preventivas y la lentitud de las autoridades judiciales para detener a individuos plenamente identificados por la ciudadanía.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La colectiva feminista Mujer Manglar denunció la omisión de las autoridades de Tampico y Ciudad Madero ante las agresiones contra mujeres en espacios públicos.

A través de un pronunciamiento oficial, la organización señaló la falta de medidas de prevención y la lentitud de las instituciones de justicia para detener a sujetos plenamente identificados por la ciudadanía.

El reclamo destaca la presencia de un agresor en los alrededores de la Laguna del Carpintero con reportes de ataques desde hace cinco años.

A pesar de la difusión de videos y testimonios de múltiples víctimas, las acciones de vigilancia en los accesos a espacios culturales resultan inexistentes. «Sabes ¿Cuánto le importan las agresiones que vivimos las mujeres en las calles a las autoridades del sur de Tamaulipas? La respuesta es NADA», sentenció la colectiva.

A esta situación se suma el reporte de un hombre armado con un machete que persigue a mujeres en una bicicleta.

El caso más reciente ocurrió en Ciudad Madero, donde la víctima logró ponerse a salvo sin auxilio de la fuerza pública.

La organización criticó que ninguna autoridad municipal ha emitido declaraciones sobre la búsqueda de este individuo, a pesar del peligro que representa para la integridad física de las mujeres.

La denuncia también señala deficiencias en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Tras la agresión a una menor de edad en Tampico el sábado pasado, la respuesta institucional fue burocrática y carente de urgencia, por lo que Mujer Manglar calificó esta inacción como violencia institucional.

«Se la pasan diciéndonos que no pueden detener a este tipo de agresores ‘anónimos’ porque no hay una denuncia, pero cuando la hay, tampoco pueden hacer su maldito trabajo».

La colectiva advirtió que no guardará silencio ante la misoginia que persiste en las instituciones.

El pronunciamiento concluye con la promesa de mantener la lucha por el derecho a habitar las calles de manera libre y sin miedo, bajo la premisa de que «nunca más tendrás la comodidad de nuestro silencio».