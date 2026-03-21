Mujeres que dejan huella: estrenan documental que honra a 23 tamaulipecas líderes

El documental Kubal, palabra teenek que significa “apoyo” y dirigido por Daniel Borrego, refleja también la filosofía del clúster, enfocada no solo en impulsar negocios, sino en fortalecer el entorno social y económico, según las organizadoras.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el clúster Kubal integrado por 40 empresarias que generan más de 3 mil empleos presentará el documental “Aquí Estoy”, un homenaje a 23 mujeres tamaulipecas oriundas del sur del estado destacadas en ámbitos como negocios, cultura, filantropía y deporte, cuya trayectoria ha marcado la historia de la región.

Pilar Garza, acompañada de Irma Hidalgo, Alicia Marín, Irma Holguera, Erika Castellanos y Paty Juárez explicó que el proyecto busca visibilizar historias de vida trascendentales como las de Karla Lazo, Jessica Villegas Lattuada y Liliana Zambrano.

“Queremos dejar el factor sorpresa, son mujeres que han dejado huella en la zona, que tienen un legado y que a través del tiempo han sido y siguen siendo muy importantes. Son mujeres que a lo mejor hoy en día vemos un camino más fácil por andar, pero en aquel entonces había muchos tropiezos y era más complicado”

El documental surge del significado de Kubal palabra teenek que significa “apoyo” y fue dirigido por Daniel Borrego.

De acuerdo con las organizadoras, la iniciativa también refleja la filosofía del clúster, enfocada no solo en impulsar negocios, sino en fortalecer el entorno social y económico.

“Nosotras tenemos una filosofía dentro del clúster que es no nada más potencializar nuestros negocios sino cuidar todo el ecosistema alrededor… creando espacios y oportunidades para fortalecer esas raíces”, señalaron.

Inicialmente se registraron 100 mujeres interesadas en participar, de las cuales solo 23 fueron seleccionadas tras un proceso de filtrado.

El documental se estrenará este miércoles 25 de marzo a las 10:00 horas en Cinépolis de la avenida Hidalgo; los boletos tendrán un costo de 65 pesos, precio de matiné, y se venderán el mismo día.

Las impulsoras recordaron que Clúster Kubal fue creado hace dos años y entre sus proyectos recientes, se encuentran: la promoción de un mural en homenaje a las despicadoras del camarón, así como la creación de “Monarca”, una iniciativa de apoyo a sobrevivientes de cáncer.