Niegan “secuestro” de la clínica del ISSSTE

Aclaran trabajadores que se haya realizado una “toma“ de esa institución ; por lo cual los servicios médicos siguen con normalidad

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Trabajadores del ISSSTE rechazaron que exista una toma o “secuestro” de la clínica y aseguraron que los servicios médicos continúan operando con normalidad, pese a la manifestación sindical que mantienen al interior del inmueble.

La química Claudia Margarita Hernández Sosa, representante de la Sección 33, informó que ya sostuvieron un primer diálogo con autoridades médicas, aunque hasta el momento no hay una solución concreta.

“Nos está pidiendo un poco de paciencia. La tendremos hasta que se resuelvan nuestros problemas”, advirtió.

Ante versiones difundidas en redes sociales, la dirigente sindical fue enfática: “Es una mentira que tengamos secuestrada la clínica. Toda la derechohabiencia ha sido atendida”.

Explicó que únicamente se han restringido algunas áreas administrativas, sin impedir el acceso a personal autorizado para la operación.

Detalló que incluso en espacios resguardados, como Dirección y Recursos Materiales, se permite el ingreso del subdirector Daniel Salazar Peña y del personal correspondiente para disponer de medicamentos y equipo.

“La atención al derechohabiente no ha sido suspendida”, subrayó.

Hernández Sosa precisó que servicios clave como urgencias, farmacia, laboratorio y consulta externa continúan activos.

“Nuestras enfermeras y médicos están trabajando. No hemos detenido ninguna área que pueda afectar a la derechohabiencia”, sostuvo, al recalcar que la protesta se mantiene de forma pacífica.

Indicó que el acuerdo con las autoridades es esperar hasta el lunes para una posible solución, cuando se incorpore el subdelegado administrativo. Mientras tanto, el movimiento continuará.

“No podemos dar un paso atrás. Estamos en esta postura por nuestras enfermeras y por la base trabajadora”, afirmó.

Finalmente, señaló que entre las principales demandas se encuentra la destitución del doctor Carlos Alberto Mendoza Banda, así como mayor transparencia en la asignación de plazas, priorizando al personal con antigüedad y a quienes integran la bolsa de trabajo del instituto.