Pagan más de 5 mdp a las y los productores de maíz amarillo en Tamaulipas

Los pagos se han realizado de manera directa a la cuenta bancaria de las y los beneficiarios sin intermediarios

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La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) informó que 51 productoras y productores en Tamaulipas han recibido su pago correspondiente al incentivo al maíz amarillo del ciclo Primavera-Verano 2025, como parte de las acciones del Gobierno de México para garantizar la entrega oportuna de los apoyos.

El monto total pagado a las y los productores corresponde a 5 millones 752 mil 305 pesos, por un volumen de nueve mil 587 toneladas de maíz. El apoyo del gobierno de México corresponde a 600 pesos por tonelada, mismos que serán complementados con un recurso del estado de 150 pesos por tonelada.

Los pagos se han realizado de manera directa a la cuenta bancaria de las y los beneficiarios sin intermediarios.

Este rápido avance se da por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de simplificar los trámites y agilizar el pago de los apoyos al campo. Para llevar adelante este proceso, AGRICULTURA realizó un despliegue territorial que permitió un contacto directo con las y los productores para orientarlos en el trámite y que pudieran cobrar su incentivo.

Cabe mencionar que en los ocho estados (Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala y Tamaulipas) participantes en este programa se ha pagado a 31 mil 765 productoras y productores un total de mil 874 millones 667 mil pesos, por un volumen de más de 2.4 millones de toneladas de maíz blanco y amarillo.

Además, AGRICULTURA ha pagado mil 890 millones 764 mil 189 pesos en apoyo a 495 mil 265 toneladas de trigo de 7 mil 697 productores. De manera similar, a la fecha se han pagado apoyos por 235 millones 109 mil 747 pesos, por 91 mil 183 toneladas de mil 248 productores de arroz.

Con estas acciones, el Gobierno de México y las y los productores avanzan juntos en la autosuficiencia y la soberanía alimentaria y en la construcción de una nación donde la prosperidad sea compartida y la justicia social sea una realidad en cada parcela del territorio nacional.