Preparan reunión regional contra gusano barrenador

Autoridades agropecuarias alistan una reunión regional entre Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, con el objetivo de contener la plaga de Gusano Barrenador

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Ante el avance del gusano barrenador hacia el norte del país, autoridades agropecuarias alistan una reunión regional entre Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, con el objetivo de contener la plaga y evitar que continúe su dispersión en territorio tamaulipeco.

Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en la Entidad, Román Rigoberto Garza Infante, que en una rueda de prensa, confirmó que se trabaja en la organización de este encuentro interestatal, al considerar urgente una estrategia coordinada entre las entidades involucradas.

“Sí, estamos viendo la posibilidad de hacer una reunión regional con los tres estados”, señaló, al advertir que los esfuerzos que se realizan en Tamaulipas podrían resultar insuficientes si no se controla el problema desde las zonas donde actualmente se concentra.

El funcionario subrayó que en la entidad se mantiene un trabajo coordinado con instancias como el Comité de Protección Pecuaria (CPA) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), además de la participación activa del Gobierno del Estado, dada la relevancia del sector ganadero en la región.

Sin embargo, insistió en que la clave está en contener el brote en los estados del sur colindantes con Tamaulipas.

“Mientras no se contenga el gusano hacia atrás, va a seguir caminando… por más esfuerzos que hagamos aquí, nos va a seguir llegando”, advirtió.

Indicó que la reunión, que inicialmente se contemplaba para esta semana, podría concretarse en los próximos días, ante la urgencia de frenar la dispersión del gusano barrenador.

“Es urgente que trabajemos de manera coordinada para contenerlo, porque si otros estados no hacen su chamba, nuestro esfuerzo… nos va a seguir llegando el gusano”, sostuvo.

Actualmente, Tamaulipas mantiene 33 casos activos de esta plaga, con el municipio de Ocampo como el principal foco rojo, mientras que en otras zonas donde se habían detectado brotes, estos han logrado ser contenidos tras la aplicación de protocolos sanitarios.

Este escenario refuerza lo señalado previamente por el secretario de Desarrollo Rural de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, quien en entrevista advirtió que Veracruz y San Luis Potosí tienen una responsabilidad directa en frenar la propagación del gusano barrenador.

El funcionario estatal enfatizó que, al ser entidades colindantes y puntos donde se han registrado casos, deben reforzar sus controles sanitarios para evitar que la plaga continúe avanzando hacia el norte del país, lo que pondría en riesgo los avances logrados en Tamaulipas.

Varela Flores fue claro al señalar que sin una contención efectiva en esos estados, los esfuerzos implementados en territorio tamaulipeco podrían verse rebasados, ya que la movilidad del ganado y las condiciones sanitarias permiten que el gusano siga desplazándose si no se corta la cadena de propagación desde su origen.