¿Quién es responsable de frenar descargas al río San Marcos en Victoria?

En inspecciones previas se han detectado distintos puntos de descarga a lo largo del río San Marcos dentro de la mancha urbana

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Las descargas de drenaje que desde hace décadas se e encuentran en pleno lecho del rio san Marcos y que contaminan severamente este ecosistema urbano de Victoria, son responsabilidsd de autoridades municipales aún siendo una zona federal, de acuerdo a lo dicho por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en Tamaulipas.

Por tanto, quien debe de atender las denuncias y peticiones de la sociedad capitalina de retirar esta infraestructura es la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Victoria.

Entrevistado sobre este tema, el gerente de la Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Jaime Felipe Cano, dejó en claro que el saneamiento relacionado con aguas residuales corresponde a la propia COMAPA), al señalar que “es una serie de compromisos durante todo el año que tienen que ver con el saneamiento que en ese sentido es por parte de la Comapa de Victoria”.

Así también, explicó que, si bien la CONAGUA mantiene acciones para evitar la contaminación de ríos, el manejo de las descargas de drenaje recae en el ámbito municipal, a través del organismo operador del sistema de alcantarillado.

En ese sentido, indicó que la COMAPA se encuentra involucrada en la atención de esta problemática, sin embargo, reconoció que las fugas de aguas negras continúan presentándose debido a fallas en la infraestructura sanitaria, principalmente por el deterioro de tuberías.

Cano añadió que en inspecciones previas se han detectado distintos puntos de descarga a lo largo del río San Marcos dentro de la mancha urbana, los cuales han sido atendidos de manera parcial, por lo que continúan los trabajos de reparación.

Por último, volvió a referir que pese a tratarse de un cauce federal, la responsabilidad de evitar que las descargas de drenaje lleguen al río recae en la COMAPA de Victoria, como encargada del sistema de aguas residuales en la capital tamaulipeca.