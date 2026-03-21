Reclaman a estados vecinos frenar al gusano barrenador

Emplazan a los Estados de Veracruz y San Luis Potosí a controlar su plaga de Gusano Barrenador, para evitar que se siga propagando hacia el norte

Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La contención del gusano barrenador en el sur del país se ha convertido en un tema urgente para Tamaulipas, donde autoridades estatales advierten que, sin un esfuerzo firme por parte de Veracruz y San Luis Potosí, la plaga continuará avanzando hacia el norte.

El secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, señaló que la estrategia no puede aplicarse de manera aislada, por lo que ambos estados deben asumir su responsabilidad sanitaria para evitar mayores afectaciones.

“Tenemos ya mucho tiempo insistiendo a la federación en que los esfuerzos en San Luis y Veracruz tienen que ser iguales a los nuestros para lograr resultados positivos”, afirmó.

El funcionario detalló que la mayor presión se concentra en el sur de Tamaulipas, particularmente en los municipios de Ocampo y González, donde se registra la mayoría de los casos detectados, mientras que en la zona centro los reportes son mínimos.

Aunque en la entidad se han reforzado acciones como la dispersión de mosca estéril, el monitoreo aéreo y la capacitación a productores, insistió en que el control definitivo depende de frenar la plaga en los estados vecinos.

“La responsabilidad también es de Veracruz y San Luis… deben contenerla totalmente para evitar su propagación”, subrayó.

Varela Flores explicó que Tamaulipas ha logrado responder con mayor eficacia gracias a su experiencia como estado exportador, lo que ha permitido implementar medidas preventivas incluso antes de la detección de los primeros casos.

En el ámbito económico, reconoció que la exportación de ganado se mantiene cerrada a nivel nacional; sin embargo, el mercado interno registra precios favorables ante la disminución del inventario en Estados Unidos, lo que abre una ventana de oportunidad para los productores.

Ante este panorama, el estado impulsa un modelo de valor agregado en el sector pecuario, dejando de depender de la venta de ganado en pie y apostando por procesos de engorda, sacrificio y comercialización directa.

Estas acciones forman parte de una estrategia nacional encabezada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que contempla la integración de Tamaulipas en una segunda etapa de desarrollo.

Finalmente, el secretario destacó que existe colaboración permanente con autoridades estadounidenses para el combate del gusano barrenador, particularmente en la dispersión de insectos estériles, mientras México avanza en el fortalecimiento de su infraestructura sanitaria.