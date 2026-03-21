Refuerzan búsquedas de desaparecidos en Victoria

Colectivos y autoridades intensifican labores en zonas rurales de Ciudad Victoria con apoyo de tecnología aérea; en los primeros días localizan restos humanos en dos puntos distintos

Por Alfredo Peña

Fotos: Alfredo Peña

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y el el Colectivo “Buscando Nuestros Desaparecidos de Tamaulipas” intensificaron sus labores en las inmediaciones de Victoria.

El jueves, la Comisión llevó a cabo una jornada de búsqueda individualizada, en coordinación con familiares de personas desaparecidas y con diversas corporaciones.

Durante los operativos se están empleando drones equipados con cámaras térmicas para realizar reconocimientos aéreos, así como recorridos terrestres y excavaciones de prueba en zonas rurales.

De acuerdo con la consulta pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Tamaulipas cuenta con un total de 13 mil 560 personas registradas como desaparecidas.

De esa cifra, 969 corresponden a Ciudad Victoria, lo que subraya la importancia de intensificar las labores de localización en la región.

Durante la jornada, los equipos técnicos sobrevolaron diversas áreas con drones de visión térmica para detectar posibles indicios desde el aire.

En tierra, se efectuaron recorridos a pie y excavaciones de prueba en predios de zonas rurales, con el objetivo de identificar puntos de interés para la búsqueda

En las labores participan la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) de la Fiscalía General de la República, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas, la Guardia Estatal y la Guardia Nacional.

Primeros resultados

Como parte de estas labores, el Colectivo “Buscando Nuestros Desaparecidos de Tamaulipas”, con el apoyo de la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Estatal de Búsqueda, localizó restos humanos en el ejido Ávila Camacho, en las afueras de Ciudad Victoria.

El hallazgo ocurrió cerca de las 14:30 horas, a la altura del kilómetro 60 de la carretera federal Ciudad Victoria-Zaragoza.

Durante el recorrido, los integrantes del colectivo y las autoridades detectaron un brazo que se encontraba en un predio privado.

Las labores de búsqueda se vieron facilitadas por un incendio registrado días antes, que eliminó gran parte de la maleza y permitió visualizar objetos que antes permanecían cubiertos.

Tras el hallazgo, se realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de los restos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo).

Como parte del protocolo de identificación, se llevará a cabo un análisis de ADN para cotejarlo con el banco de información genética disponible.

El mismo colectivo había localizado la noche del jueves otros restos humanos en lo que fueron las estructuras del centro penitenciario ubicado en la carretera vieja al municipio de Llera.

Autoridades federales confiaron en que los operativos de búsqueda continúen en los próximos días.