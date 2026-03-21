Rusia sugiere apoyo psicológico para mujeres que deciden no tener hijos

¿Orientación o presión? #Rusia recomienda terapia psicológica a mujeres que no quieren ser madres, en medio de su preocupación por la baja natalidad.

POR. STAFF

RUSIA.- El Ministerio de Salud de Rusia ha emitido una recomendación que ha generado debate tanto a nivel nacional como internacional: sugiere que las mujeres que no desean tener hijos acudan a консульта psicológica. De acuerdo con las autoridades sanitarias, la medida busca ofrecer acompañamiento profesional para explorar las motivaciones detrás de esta decisión, en un contexto marcado por la preocupación del gobierno ante la baja tasa de natalidad en el país.

Funcionarios han señalado que el objetivo no es imponer decisiones reproductivas, sino brindar orientación y apoyo emocional, especialmente en un entorno donde factores económicos, sociales y personales influyen cada vez más en la decisión de postergar o renunciar a la maternidad. Sin embargo, diversos sectores han cuestionado la iniciativa, argumentando que podría interpretarse como una forma de presión indirecta sobre la autonomía de las mujeres.

Organizaciones de derechos humanos y especialistas en salud mental han enfatizado que la decisión de tener o no hijos debe ser respetada como un derecho individual, y han advertido sobre la importancia de que cualquier intervención psicológica sea voluntaria, libre de estigmas y centrada en el bienestar de las personas.

El debate se suma a una serie de políticas implementadas por Rusia en los últimos años para incentivar la natalidad, en medio de una tendencia demográfica descendente que representa uno de los principales retos para el futuro del país.