Tamaulipecos son convocados al Tri

Tres tamaulipecos fueron convocados para jugar con la Selección Mexicana de Futbol en categorías Juveniles

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Los futbolistas tamaulipecos Joshua López, Lucas Silva Cedillo y Ángel Chávez

Soto fueron considerados en convocatorias de selecciones nacionales en diferentes categorías, como parte de sus respectivos procesos internacionales.

Joshua López, originario de Tampico, y Lucas Silva Cedillo, de Ciudad Victoria, fueron llamados a la Selección Mexicana Sub-16 para una gira internacional que

se llevará a cabo en Francia y Estados Unidos.

El equipo nacional participará primero en el torneo Mondial Football Montaigu 2026, donde enfrentará a selecciones como Japón, Portugal y Perú.

Posteriormente, disputará el Torneo Vertex en Miami, con encuentros ante

Inglaterra, Estados Unidos y Argentina.

López forma parte de los Tuzos y destaca como goleador en la categoría Sub-15 de la Liga MX, mientras que Silva Cedillo pertenece a las fuerzas básicas de Toluca y ha mantenido continuidad en procesos de selección nacional.

Por su parte, Ángel Chávez Soto, jugador de Chivas, fue convocado a la Selección Mexicana Sub-23, que sostendrá partidos de preparación ante Toluca y Pumas como parte de su proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Estas convocatorias forman parte del seguimiento a jóvenes talentos mexicanos en distintas etapas de desarrollo dentro del fútbol nacional.