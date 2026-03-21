Tamaulipecos son convocados al Tri

POR. DANIEL VÁZQUEZ
EXPRESO
TAMAULIPAS, MÉXICO.- Los futbolistas tamaulipecos Joshua López, Lucas Silva Cedillo y Ángel Chávez
Soto fueron considerados en convocatorias de selecciones nacionales en diferentes categorías, como parte de sus respectivos procesos internacionales.
Joshua López, originario de Tampico, y Lucas Silva Cedillo, de Ciudad Victoria, fueron llamados a la Selección Mexicana Sub-16 para una gira internacional que
se llevará a cabo en Francia y Estados Unidos.
El equipo nacional participará primero en el torneo Mondial Football Montaigu 2026, donde enfrentará a selecciones como Japón, Portugal y Perú.
Posteriormente, disputará el Torneo Vertex en Miami, con encuentros ante
Inglaterra, Estados Unidos y Argentina.
López forma parte de los Tuzos y destaca como goleador en la categoría Sub-15 de la Liga MX, mientras que Silva Cedillo pertenece a las fuerzas básicas de Toluca y ha mantenido continuidad en procesos de selección nacional.
Por su parte, Ángel Chávez Soto, jugador de Chivas, fue convocado a la Selección Mexicana Sub-23, que sostendrá partidos de preparación ante Toluca y Pumas como parte de su proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Estas convocatorias forman parte del seguimiento a jóvenes talentos mexicanos en distintas etapas de desarrollo dentro del fútbol nacional.