Tampico refuerza seguridad con 11 senderos iluminados en espacios públicos

El secretario de Servicios Públicos, Edmundo Malagón Infante, informó que las cuadrillas municipales realizan el reemplazo de infraestructura para asegurar espacios iluminados y seguros para la comunidad.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de mejorar la seguridad en áreas de uso común, el Ayuntamiento de Tampico puso en marcha la habilitación de 11 senderos seguros mediante la instalación y rehabilitación de alumbrado público en distintos puntos de la ciudad.

El secretario de Servicios Públicos, Edmundo Malagón Infante, informó que cuadrillas municipales trabajan en el reemplazo de infraestructura para garantizar espacios bien iluminados y transitables para la población.

“Tienen proyectados varios, este que sigue tengo entendido que es en Tancol”

Dijo que uno de los próximos proyectos contempla la iluminación en el exterior del 15º Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se cubrirá una extensión superior a los 500 metros.

“Va a ser creo que más de 500 metros en el área donde están los soldados… principalmente que estén bien iluminados, tengan un paso libre para que la ciudadanía se sienta segura. Son lugares que estén oscuros, que pase gente que haya luz”

Finalmente, indicó que ya existen avances como el sendero seguro en la cancha “Joaquín del Olmo” y adelantó que el programa continuará expandiéndose a más zonas del municipio, priorizando espacios con poca iluminación y alta afluencia peatonal.