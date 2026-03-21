Tragedia en la carretera Tula-Victoria, muere operador al volcar tráiler cargado con mango

Fotos y texto: Alejandro Dávila
Expreso
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un trágico final tuvo el chofer de un tráiler, quien al volcarse fuera de la carretera terminó siendo aplastado por la misma unidad.
El fatal accidente se registró cerca de las 5:00 de la mañana en el kilómetro 97 de la carretera Tula–Victoria, a la altura del poblado La Florida.
Cuerpos de emergencia de la zona se trasladaron al sitio para valorar al conductor de la unidad siniestrada; sin embargo, lamentablemente ya no contaba con signos vitales.
La víctima falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas en el tórax, tras ser aplastado por el tractocamión.
La unidad involucrada es un tráiler de la marca Freightliner, el cual transportaba 18 toneladas de mango con destino a Estados Unidos, procedente de Michoacán.
Autoridades presumen que una dormitada al volante provocó que el operador perdiera el control y se saliera de la cinta asfáltica.
Tras avanzar varios metros entre piedras y matorrales, la pesada unidad volcó hacia un barranco de varios metros de profundidad.
Fue durante una de las volteretas que el operador quedó atrapado y fue aplastado por el tractocamión, sufriendo una muerte prácticamente instantánea.
El occiso fue identificado como José “N”, de 46 años de edad, originario de Zamora, Michoacán.