Tragedia en la carretera Tula-Victoria, muere operador al volcar tráiler cargado con mango

Un presunto cansancio al volante habría provocado el fatal accidente que terminó con la vida de un chofer, quien fue aplastado por su propia unidad tras salir del camino y caer a un barranco en la carretera Tula-Victoria

Fotos y texto: Alejandro Dávila

Expreso

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un trágico final tuvo el chofer de un tráiler, quien al volcarse fuera de la carretera terminó siendo aplastado por la misma unidad.

El fatal accidente se registró cerca de las 5:00 de la mañana en el kilómetro 97 de la carretera Tula–Victoria, a la altura del poblado La Florida.

Cuerpos de emergencia de la zona se trasladaron al sitio para valorar al conductor de la unidad siniestrada; sin embargo, lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

La víctima falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas en el tórax, tras ser aplastado por el tractocamión.

La unidad involucrada es un tráiler de la marca Freightliner, el cual transportaba 18 toneladas de mango con destino a Estados Unidos, procedente de Michoacán.

Autoridades presumen que una dormitada al volante provocó que el operador perdiera el control y se saliera de la cinta asfáltica.

Tras avanzar varios metros entre piedras y matorrales, la pesada unidad volcó hacia un barranco de varios metros de profundidad.

Fue durante una de las volteretas que el operador quedó atrapado y fue aplastado por el tractocamión, sufriendo una muerte prácticamente instantánea.

El occiso fue identificado como José “N”, de 46 años de edad, originario de Zamora, Michoacán.