Arranca la construcción de 980 viviendas del Bienestar en N. Laredo

En un esfuerzo conjunto la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas anunció el inicio de estas viviendas dentro del programa federal impulsado por Claudia Sheinbaum que busca garantizar acceso a vivienda digna para familias con empleo formal.

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- En un esfuerzo conjunto para garantizar el acceso a una vivienda digna, la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, anunció el inicio de la construcción de 980 viviendas como parte del programa federal Viviendas para el Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante un recorrido por el sector Bonitos Toboganes, la presidenta municipal destacó que este proyecto representa una oportunidad real para que más familias accedan a un patrimonio propio, especialmente aquellas con empleo formal y que cotizan con al menos el 2 por ciento de su salario.

“Se están construyendo las primeras 980 casas, pensadas para personas que no cuentan con vivienda. Es un programa accesible para las familias de Nuevo Laredo y una muestra de que contamos con el respaldo del Gobierno Federal”, expresó.

Canturosas Villarreal subrayó que esta iniciativa forma parte de una estrategia integral para fortalecer el bienestar social, al brindar certeza patrimonial a quienes más lo necesitan, y reconoció el compromiso del Gobierno de México por incluir a Nuevo Laredo en este proyecto.

Destacó que la coordinación entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, ha sido clave para facilitar permisos, servicios y condiciones que permitan avanzar en el desarrollo del fraccionamiento.

Vecinos del sector manifestaron su respaldo ante el inicio de las obras, al considerar que tendrán un impacto positivo en la calidad de vida de las familias beneficiadas.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará informando sobre los avances del programa y reafirmó su compromiso de trabajar en conjunto con los distintos órdenes de gobierno para impulsar el desarrollo de la ciudad.

Este proyecto se suma a otras acciones federales en la región, como la instalación de la sede central de la Agencia Nacional de Aduanas y el desarrollo del tren de pasajeros Nuevo Laredo–Saltillo, que en una etapa posterior se extenderá hasta la Ciudad de México.

Asimismo, destacan programas sociales como la Pensión para el Bienestar y las becas educativas, que benefician a miles de familias en el municipio.