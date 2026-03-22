Buscan atraer turistas de bajío y centro del país al sur de Tamaulipas

Plantean ampliar la promoción turística y aprovechar nueva conectividad para incrementar visitantes e inversión

Por. José Luis Rodríguez Castro Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Se planteó ampliar la promoción turística hacia nuevas regiones del país. El objetivo es atraer visitantes del Bajío y el centro de la República a la zona sur de Tamaulipas.

Felipe Olvera Ramírez, presidente del Consejo Empresarial de Madero (CEM), informó que esta estrategia surge ante el crecimiento en conectividad y la necesidad de diversificar mercados turísticos.

“Cada vez tenemos una conectividad más importante y viene por aperturarse las vialidades nuevas, por lo que el panorama de promoción debe ampliarse”, expresó.

Actualmente , dijo, que existe una fuerte presencia de visitantes provenientes de Nuevo León, pero se busca expandir el alcance hacia otras regiones del país.

“Tenemos un sector muy cautivo en Nuevo León, pero ya viene la posibilidad de canalizar mayor inversión para la zona del Bajío y el centro de la República”, puntualizó.

Esta ampliación, dijo permitirá generar nuevas oportunidades económicas y fortalecer el posicionamiento del destino turístico.

La mejora, explicó , que en conectividad abre la puerta a un incremento en la movilidad de visitantes hacia la región.

“La apertura de esta vía de comunicación genera la certeza de que vamos a poder invertir en promoción porque tendremos una conectividad más móvil”, afirmó.

El impacto , advierte, no se limitará a Playa Miramar, sino que beneficiará a toda la zona conurbada.

“Es un mercado adicional que va a estar recibiendo nuestra zona sur, no solamente playa Miramar, sino toda la zona conurbada”, concluyó.