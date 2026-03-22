Circula supuesta lista de habitantes de La Casa de los Famosos México 4

Te compartimos todo lo que se sabe sobre la cuarta temporada de este reality show, incluyendo los supuestos nombres que ya estarían

MÉXICO.- ¿Estás listo para vivir la emoción? La Casa de los Famosos México se convirtió en todo un fenómeno en el país que dejó a Wendy Guevara como ganadora en el 2023 con la primera temporada, y a Mario Bezares y Aldo de Nigris siguiendo sus pasos en las dos siguientes ediciones del reality show. Tras estos momentos llenos de gloria y emoción, ¡todos están listos para un borrón y cuenta nueva!

Pues este 2026 llegará la nueva temporada de La Casa de los Famosos México y aunque aún no hay nada confirmado, ya surgieron las primeras especulaciones, rumores y hasta filtraciones, como lo es la supuesta lista de los participantes que llegarán a la residencia donde solo manda ‘La Jefa’ ante un aislamiento total.

Así como lo lees, en redes sociales ya surgieron los primeros nombres de famosos que se sumarían a este reality show con dos grandes actrices, una de ellas pertenecientes a una de las dinastías más importantes del espectáculo, así como una comediante y un joven streamer. Aquí te los revelamos:

Sylvia Pasquel

Consuelo Duval

Edward Martinconio, mejor conocido como Cry

Esta lista de hasta ahora solo tres posibles participantes fue filtrada por el periodista Raúl Gutiérrez, quien mencionó que a meses del estreno de La Casa de los Famosos México 4 ya, “comienzan a sonar con fuerza algunos nombres”, pero se debe de tener en cuenta que se trata de un rumor y especulación, no de una confirmación oficial.

Hasta ahora solo la comediante Consuelo Duval ha reaccionado a esta posibilidad, luego de que el influencer Gil Aroni diera esta misma lista como sus apuestas más fuertes para la próxima temporada:

“Tus palabras alegraron mi corazón”, dijo la actriz tras escuchar su nombre como posible habitante en la residencia de ‘La Jefa’, pero no confirmó ni descartó que se una al proyecto.

Cry asegura que nunca entrará a La Casa de los Famosos

Luego de la supuesta lista de participantes de la nueva temporada del reality show de Televisa, que incluye el nombre de Cry, los fanáticos del streamer español recordaron que él en más de una ocasión han asegurado que no entraría a este proyecto; sin embargo, también hicieron alusión de que pronto se unirá a El Tenorio Cómico con una participación especial.