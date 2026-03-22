Claudia Sheinbaum reconoce labor de mujeres traductoras

La presidenta presentó la Cartilla de Derechos de las Mujeres traducida a 69 variantes lingüísticas correspondientes a 67 lenguas indígenas que será difundida en todos los pueblos y comunidades

Por. Staff

OAXACA, MÉXICO.- Desde Tehuantepec, Oaxaca, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la Cartilla de Derechos de las Mujeres traducida a 69 variantes lingüísticas correspondientes a 67 lenguas indígenas que será difundida en todos los pueblos y comunidades, y propuso que también se elabore la versión para que sea difundida en radios comunitarias, además de que se traduzcan otros contenidos, como libros de texto e infantiles, a las lenguas originarias con el objetivo de reivindicar a las mujeres como las grandes traductoras.

“Hoy reconocemos en la traducción de la Cartilla de las Mujeres 67 lenguas con 69 variedades. Fue complejo buscar a todas las mujeres que hablan cada una de las lenguas para poder traducir, pero además traducir no es nada más letra por letra, se traduce un concepto. El derecho a la educación no es lo mismo decirlo en español que decirlo en una lengua, en zapoteco, en mixteco o en náhuatl. Hay que discutir qué quiere decir eso, entonces hay que hacer un trabajo colectivo. ¿Quiénes transmiten la lengua? Las mujeres.

“Se llama ‘lengua materna’, porque quien la traduce, quien la dice, quien la conserva, somos las mujeres, porque las mujeres, en general ―a veces los hombres también―, enseñamos a hablar a nuestros hijos, claro, ya viene desde la evolución, un cerebro especial para hablar, pero la lengua en la que se habla, pues somos las mujeres. Por eso es la lengua materna. Por eso el Humanismo Mexicano y Tiempo de Mujeres hoy lo celebramos con la traducción de la Cartilla de las Mujeres, las dos cosas.”, informó.

Las lenguas en las que se presenta son: Zapoteco, Mixteco, Ayuujk, Tsotsil, Tseltal, Matlatzinca, Teko, Chatino, Seri, Cuicateco, Mazateco, Hñahñu, Ixil, Lacandón, Yaqui, Mazahua, Chinanteco, Kakchikel, Kikapoo, Kiliwa, Chuj, Cucapá, Kumiay, Akateko, Ku’ahl, K’iche’, Chontal, Ch’ol, Tepehua, Náhuatl, Maya, Me’pjaa, Naayeri, Chocholteco, Amuzgo, Ayapaneco, Popoluca, Ódami, Pima, Huave, Zoque, Tepehuano del Sur, Pápago, Pai Pai, Tlahuica, Jakalteco, P’urhépecha, Q’anjob’al, Awuakateko, Q’eqchi’, Otomí, Ralámuli, Mam, Tének, Tojol-ab’al, Triqui, Tutunakú, Chichimeco Jonaz, Guarijío, Wixárika, Pame, Ixcateco y Mayo, entre otras lenguas.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que por muchos años del periodo neoliberal, las lenguas indígenas fueron minimizadas y hoy, con esta traducción, se reivindica a las mujeres indígenas como las grandes traductoras y protectoras de las lenguas originarias.

“Hoy reivindicamos las lenguas indígenas, reivindicamos a las mujeres indígenas, con ello reivindicamos a todas las mujeres de México”, agregó.

Como ejemplo de esta reivindicación, la mandataria expuso el caso de Malintzin, quien por años fue considerada como traidora, cuando en realidad fue esclava, por lo que fue reivindicada como la primera traductora y ahora cuenta con una escultura en el Paseo de las Heroínas en Reforma. Además, recordó que cada año de su gobierno se dedicará al reconocimiento del papel de las mujeres en la historia, por ello 2026 se dedicó a Margarita Maza, reconocida como la Primera Embajadora Histórica de México.

La Presidenta recordó que en México manda el pueblo y la Cuarta Transformación lucha por soberanía e independencia, ya que México no es colonia ni protectorado de nadie, sino un país libre e independiente.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, informó que la firma del decreto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) permitirá que la Cartilla de Derechos de las Mujeres traducida a 69 variantes lingüísticas correspondientes a 67 lenguas indígenas se difunda en todas las radios comunitarias del país y reconoció a las mujeres indígenas como cuidadoras de la naturaleza, de la medicina tradicional y las principales promotoras de derechos.

La traductora del pueblo indígena Ikoots, Yolanda Odilia Aquino Osorio, afirmó que la traducción de este documento a las lenguas originarias hace valer las reformas constitucionales que impulsó la Presidenta para garantizar que los pueblos indígenas y afromexicanos sean sujetos de derecho.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, destacó la importancia de la traducción de esta Cartilla de Derechos de la Mujeres, después de que en la entidad hay 15 lenguas originarias y 176 variantes con una historia, tradición y visión del mundo propio, lo que representa un reconocimiento a las mujeres indígenas oaxaqueñas.