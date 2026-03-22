Cruz Roja Nacional reabre bases ligadas a Victoria tras cierre temporal

Las unidades que retomaron servicio se ubican en Soto La Marina, Miguel Alemán y Llera, además de la delegación en Tampico según información difundida con la base nacional, lo que permite restablecer parte de la cobertura en zonas que dependen de estos servicios de emergencia.

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD. VICTORIA, TAM.- La Cruz Roja Mexicana reactivó bases operativas vinculadas a la delegación de Ciudad Victoria, pero no la de Victoria, luego de permanecer cerradas por más de una semana debido a un proceso de revisión administrativa y financiera.

Las unidades que retomaron servicio se ubican en Soto La Marina, Miguel Alemán y Llera, además de la delegación en Tampico según información difundida con la base nacional, lo que permite restablecer parte de la cobertura en zonas que dependen de estos servicios de emergencia.

En su comunicado, la institución aseguró que “diversas delegaciones en el estado de Tamaulipas continúan operando con normalidad, garantizando la prestación ininterrumpida de servicios de atención prehospitalaria y médica en beneficio de la población”.

Asimismo, precisó que “las delegaciones de Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Río Bravo, San Fernando, Mante, Tampico y Ciudad Madero mantienen sus operaciones activas, brindando atención oportuna, profesional y de calidad”.

Respecto a la reapertura, se establece que a la base de Estación Manuel “se suman las delegaciones de Soto La Marina, Miguel Alemán y Llera, todas ellas disponibles para atender a la ciudadanía”, confirmando así su reactivación tras el cierre temporal.

No obstante, la Cruz Roja informó que “actualmente se mantienen suspendidas las operaciones de la Delegación Ciudad Victoria, así como de sus bases operativas en Aldama, Altamira, Tula y Xicoténcatl”, como parte de las revisiones internas.

Finalmente, el organismo reiteró su llamado a la sociedad al señalar que “cada aportación representa una oportunidad para salvar vidas”, subrayando la importancia de los donativos para sostener la operación de ambulancias, personal y servicios en la entidad.