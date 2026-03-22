CURP biométrica aún no es obligatoria en dependencias del sur de Tamaulipas

Aunque algunas instituciones en el país ya la solicitan, en esta región todavía no se ha generalizado su uso

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

En el sur de Tamaulipas, la Clave Única de Registro Poblacional (CURP) biométrica aún no es un requisito obligatorio en las dependencias, informó Lluvia Ortega Maldonado, titular de la Primera Oficialía del Registro Civil.

La funcionaria señaló que aunque algunas instituciones en el país ya la solicitan, en esta región todavía no se ha generalizado su uso.

“Hay algunas dependencias que ya… ahorita nosotros hasta donde sabemos todavía no”

Explicó que en el caso de Tampico aún no se cuenta con módulos para realizar este trámite, por lo que actualmente solo puede gestionarse en la Coordinación del Registro Civil en Ciudad Victoria.

Recomendó a la ciudadanía no trasladarse de manera anticipada si no es estrictamente necesario, ya que se prevé la instalación de módulos en el municipio.

“Tienen todo el 2026 para hacer el trámite, si no la ocupan ahorita, no es necesario que vayan hasta Ciudad Victoria… yo diría que se esperen a que vengan los módulos para que lo puedan hacer aquí, porque así evitan el tiempo y el gasto”

Quienes requieran la CURP biométrica de forma inmediata deberán acudir a Ciudad Victoria con su acta de nacimiento, credencial de elector y CURP.

Finalmente, Ortega Maldonado confió en que próximamente estos módulos lleguen a las oficialías del Registro Civil en Tampico y operen de manera permanente para facilitar el trámite a la población.