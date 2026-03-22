Detectan primer caso de menor vendiendo en playa Miramar; activan protocolo de protección

La directora de Ingresos, Rocío Olivier de Leija Pimienta, informó que el menor, de aproximadamente 12 años, fue ubicado realizando actividades comerciales

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- Detectan a menor de edad vendiendo mariscos en Playa Miramar, en el primer caso registrado durante el operativo de vigilancia en la zona turística.

La directora de Ingresos, Rocío Olivier de Leija Pimienta, informó que el menor, de aproximadamente 12 años, fue ubicado realizando actividades comerciales, lo que activó el protocolo de actuación.

“Se notificó a las autoridades correspondientes y se le retiró, porque está prohibido que menores estén ofertando productos en la playa”, explicó.

Detalló que en la intervención participaron áreas de Ingresos, Protección Civil y el DIF, con el objetivo de garantizar la protección del menor.

“Ya no nada más es competencia de ingresos, también entra DIF para el resguardo del menor y localizar a sus papás”, señaló.

Indicó que, tras su detección, el menor fue retirado del área de venta y canalizado para su resguardo conforme a los protocolos establecidos.

“Ellos se encargan de ubicar a los padres y hacer la entrega correspondiente del menor”, puntualizó.

Precisó que cualquier sanción derivada será determinada por el DIF, conforme a los reglamentos vigentes en materia de protección infantil.

“Ya depende de los reglamentos del DIF si procede alguna sanción en estos casos”, concluyó.