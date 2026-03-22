Hacia la sostenibilidad hídrica: avances estratégicos con el Proyecto Génesis en el sur de Tamaulipas

En este contexto, el Proyecto Génesis surge como una iniciativa clave, promoviendo el reúso de aguas residuales como una solución viable para mejorar la disponibilidad de agua en la región.

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El sur de Tamaulipas avanza en la consolidación de un modelo de gestión del agua enfocado en la eficiencia, la sostenibilidad y el aprovechamiento integral del recurso.

En este escenario, el Proyecto Génesis se integra como una iniciativa clave al promover el reúso de aguas residuales como una alternativa viable para fortalecer la disponibilidad hídrica en la región.

Este esfuerzo se sustenta en el acuerdo impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya en coordinación con el sector industrial, estableciendo una ruta de trabajo conjunta con enfoque técnico y visión de largo plazo.

Entre los principales retos se encuentra el subaprovechamiento de la infraestructura instalada, lo que abre la posibilidad de optimizar su operación y reducir impactos en el entorno.

Ante ello, el proyecto plantea fortalecer los procesos de captación, conducción y tratamiento del agua residual, así como su reincorporación a actividades productivas bajo un esquema autosostenible.

Asimismo, se contemplan acciones en infraestructura hidrosanitaria y de agua potable que permitirán mejorar la eficiencia del sistema, ampliar la cobertura y reducir riesgos asociados.

Con este enfoque, el sur de Tamaulipas se perfila como una región con potencial para convertirse en referente nacional en gestión hídrica, donde la coordinación institucional será clave para materializar los objetivos planteados.