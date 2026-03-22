Operará hasta agosto nueva Policía Turística en Miramar

Durante Semana Santa, la seguridad será reforzada por fuerzas estatales ante alta afluencia turística

Por Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón

La nueva Policía Turística para playa Miramar no entrará en operación durante Semana Santa, será hasta agosto cuando comience funciones con 30 elementos en formación, informó el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, quien precisó que por ahora se ha solicitado el reforzamiento de la seguridad para atender la alta afluencia prevista

Explicó que actualmente hay 30 aspirantes en proceso de capacitación en la Universidad de Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes deberán aprobar primero las pruebas de control y confianza, posteriormente cursarán un programa de cinco meses que los acreditará como elementos de la Guardia Estatal con enfoque turístico, bajo un esquema diseñado para atender las necesidades específicas de destinos como Miramar

Detalló que durante su formación recibirán una beca financiada por el municipio, y una vez incorporados formalmente a la Guardia Estatal operarán bajo el esquema de mando único, adscritos a Ciudad Madero, lo que permitirá contar con personal especializado en atención al visitante y manejo de situaciones propias de zonas turísticas

Mientras tanto, la vigilancia en playa Miramar durante Semana Santa estará a cargo de la Policía Estatal dentro de un operativo integral que contempla seguridad, vialidad y atención al turismo, con respaldo del Gobierno del Estado y distintas dependencias

El alcalde destacó que se espera la llegada de más de 1.5 millones de visitantes en un periodo de 17 días, con una derrama económica estimada en alrededor de 900 millones de pesos, cifras que colocan a Miramar como uno de los principales destinos del noreste del país

Ante este escenario, subrayó que existen condiciones favorables para recibir tanto turismo nacional como extranjero, por lo que se reforzarán las acciones preventivas y de vigilancia para garantizar una estancia segura en uno de los puntos turísticos más importantes de Tamaulipas