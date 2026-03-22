Sabor y tradición familiar en Los Troncones: Cecilia Jazo, 12 años refrescando a los visitantes

Originaria del ejido La Libertad, Cecilia y su familia se alistan con anticipación para los días santos. “Pues ya estamos listos”, comenta con sencillez, mostrando la experiencia que han adquirido tras años de trabajo en este sitio turístico.

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con la llegada de la Semana Santa, el paraje natural de Los Troncones comienza a llenarse de vida, pero también de historias que le dan identidad al lugar. Una de ellas es la de Cecilia Jazo, quien junto a su familia se instala cada temporada para ofrecer antojitos refrescantes a los visitantes que buscan mitigar el calor.

Desde hace más de una década, Cecilia ha convertido este espacio en su punto de trabajo. “Ya tenemos varios años, como 11 o 12 años”, cuenta mientras atiende a los primeros clientes del día, quienes comienzan a llegar desde muy temprano para caminar o disfrutar del río.

Originaria del ejido La Libertad, Cecilia y su familia se preparan con anticipación para los días santos. “Pues ya estamos listos”, afirma con sencillez, reflejando la experiencia acumulada tras años de trabajo constante en este punto turístico.

Entre sus productos destaca la tradicional “rusa”, una bebida preparada con fruta fresca como naranja, jícama y piña, servida en un vaso escarchado con tamarindo, chile, chamoy, limón y refresco. Este producto, ideal para el calor, tiene un costo de 60 pesos y es uno de los más solicitados por los visitantes.

Pero la oferta no termina ahí. En su puesto también se pueden encontrar chamigomas, vasos de fruta, elotes cocidos, raspas de vainilla y platanadas, opciones que complementan la experiencia de quienes acuden en familia a disfrutar del entorno natural.

Cecilia instala su puesto desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, principalmente los fines de semana y días festivos, aunque durante Semana Santa extiende su presencia a toda la temporada vacacional. “La gente empieza a llegar desde muy temprano”, señala.

Ubicada en la entrada, como el primer puesto que reciben los visitantes, Cecilia Jazo se ha convertido en un rostro conocido en Los Troncones. Aunque su negocio no tiene nombre, su constancia y trato cercano la han posicionado como parte de la tradición que año con año acompaña a quienes buscan refrescarse en este emblemático sitio.