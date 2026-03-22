Senado fija fecha para votar el Plan B de la reforma electoral

El Senado analiza el Plan B de la reforma electoral de Sheinbaum; se prevé votación antes de Semana Santa, aunque la fecha aún no está confirmada.

MÉXICO.- El Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en análisis en comisiones del Senado, con la expectativa de que sea discutido en el pleno en los próximos días.

Aunque algunos reportes señalan que la votación podría realizarse el miércoles 25 de marzo, aún no existe confirmación oficial.

Morena ha adelantado que el proyecto de reforma electoral será votado antes de Semana Santa.

La iniciativa busca reducir privilegios en órganos electorales, ajustar estructuras locales y fortalecer mecanismos de participación ciudadana.

¿Cuándo se votaría el Plan B de la reforma electoral en el Senado?

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, el Plan B de la reforma electoral sería votado en el pleno del Senado el próximo miércoles 25 de marzo.

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.