Tamaulipas presume cuatro joyas turísticas en “Lo Mejor de México 2026”

Los sitios nominados son el Jazz Internacional Tampico Fest, la playa de Barra del Tordo, la monumental Virgen del Chorrito y la reserva de la Biósfera El Cielo, cada uno en distintas categorías del certamen.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Con una oferta que combina naturaleza, cultura y espiritualidad, Tamaulipas participa con cuatro atractivos turísticos en los premios “Lo Mejor de México 2026”, informó Omar Alonso Villafuerte Sánchez, director de Infraestructura y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo estatal.

Expresó que los sitios nominados son el Jazz Internacional Tampico Fest, la playa de Barra del Tordo, la monumental Virgen del Chorrito y la reserva de la Biósfera El Cielo, cada uno en distintas categorías del certamen.

“Barra del Tordo en la categoría mejor playa por descubrir en 2026; la experiencia del encanto sanador del agua la Virgen del Chorrito en la experiencia que combina naturaleza y espiritualidad. Está la experiencia del Festival de Jazz Internacional de Tampico en la categoría de Mejor Festival Cultural Contemporáneo y la Biósfera del Cielo en la categoría de Mejor Experiencia para Vivir en México al menos una vez en la vida, con la experiencia internarse en la selva nublada de la reserva de la Biósfera”

El funcionario indicó que los ganadores se definen mediante votación del público, lo que convierte la participación ciudadana en un factor clave para posicionar al estado.

“Este es un concurso de votos en esta revista especializada tiene muy buen respaldo por el público que lo vive”

Recordó que en 2025 Tamaulipas ya obtuvo un reconocimiento con la Biósfera El Cielo como Mejor destino para sentir la energía de la naturaleza, lo que generó un incremento en la afluencia turística en esa región.

“El movimiento del turista tuvo mucho impacto después de ganar este premio benefició en promoción que conozcan el lugar, que llegue la gente. Sí va a ser importante que la gente vote por Tamaulipas”

Villafuerte Sánchez consideró que estas nominaciones reflejan el trabajo de promoción turística impulsado por el gobierno estatal, encabezado por Américo Villarreal Anaya, para posicionar a Tamaulipas como un destino competitivo a nivel nacional.