Tamaulipas Tierra de Gigantes de Historia desde la Prehistoria hasta el Presente

Mtro. Arqlgo. Francisco Mendoza Pérez

Expreso-La Razón

Los territorios Norte, Noroeste y Noreste del México actual, estuvieron habitados desde hace un poco mas de 10 mil años por grupos humanos nómadas que venían huyendo de la última glaciación antes de llegar al Centro y Sur estuvieron poblando cazando y sobreviviendo en estas tierras.

Sin duda, la industria lítica y la elaboración de armas y herramientas son unos de los mejores materiales arqueológicos perdurables con el tiempo, el hombre comenzó a usarlas desde que tiene uso de razón y se dio cuenta de sus características principalmente una de estas en la roca es la fractura e incluso la dureza tales como la obsidiana, el sílex o el pedernal incluso las piedras calizas principalmente las que dan filos cortantes para elaborar armas y herramientas.

¡Nótese que digo armas¡ las puntas de flecha solo son las partes durables de piedra de un complejo de arco y flecha en donde se requiere tanto de un conocimiento de las características de las piedras para elaborar puntas de flecha, además del arco, el uso de resinas, tiras delgadas de cuero, incluso algunas piezas de concha o hueso y hasta plumas de ave para la saeta, simplemente si mencionamos las herramientas puede haber navajas, raspadores, raederas, buriles, machacadores, aplanadores, normalmente las personas cuando andan por el campo ven las puntas de flecha tal vez tiradas por el suelo en el monte por donde en algún momento hubo actividad. Pues también podemos encontrar talleres líticos en donde las bandas elaboraban sus armas y herramientas.

Así también iniciaron una actividad minera explotando primero a nivel de superficie ubicando los bancos de materiales y como es el caso de las minas de obsidiana tiempo mas tarde hacia el Centro de México en Hidalgo y hacia Veracruz el hombre creo una gran cantidad de puntas de proyectil que al igual que una bala de cañón, escopeta y hasta un cuerno de chivo y una Barret tienen el mismo fin, crear un impacto a largo alcance.

Esto somos los humanos sin duda hemos creado armas desde la prehistoria por un lado grandes animales que vivieron hasta el pleistoceno algunos muy peligrosos como el Tigre Dientes de Sable, que aun no hemos ubicado sus restos en Tamaulipas. Pero los biólogos en la actualidad comentan de la presencia en este territorio de 5 especies como el jaguar, el puma, el tigrillo, el margay, el lince, ocelote y bueno aún falta el gato rabón, pero no es mi fuerte y tal vez sea este uno de los anteriores, así algunos animales se han extinguido como el mamut, el camello, caballo, oso perezoso gigante, lobos, pecarís y otros que recientemente han aparecido hacia San Luis Potosí.

Una de las cacerías más importantes en la prehistoria en el territorio actual sin duda lo fue el venado, el jabalí y el guajolote. Recuerden que el caballo fue cazado por el hombre en Tamaulipas en la Sierra del mismo nombre en donde el hombre lo cazo y comió en cuevas de esta sierra como la conocida cueva del Diablo.

Aunque contamos con muchas localidades en todo el estado donde encontramos restos óseos de mamut, pocos han sido estudiados y valorados, esto ya es historia siempre queriendo devaluar nuestro propio pasado sin valorarlo siguiendo la costumbre de los primeros frailes colonizadores y muchos historiadores del pasado a quienes les interesaba mas el territorio con su flora, fauna o sus tierras pero sobre todo los minerales el oro y la plata fueron los culpables del desarrollo de muchos pueblos de México, pero denostaron nuestra cultura.

Si recapacitamos todo el tipo de conocimiento que requerimos para crear un arco y flecha – conocer las características de las piedras, de la madera, de los tendones para las cueras y las pieles, plumas necesarias además de adornos de concha o hueso además de las características necesarias como las resinas, el ángulo de corte en las puntas, las plumas de las saetas para darles dirección, el conocimiento del curtido de pieles, la madera con las características necesarias para darle fuerza y elasticidad al arco.

Aun de creer que estos habitantes preliminares en este territorio decir que no tenían cultura o valores claro que los había simplemente esto es lo necesario para elaborar un arma tanto para la caza como para la defensa y porque “defensa” que sucedía, como eran las relaciones sociales entre los grupos y bandas que poblaron el territorio las fuentes y las crónicas nos hablan de como eran las relaciones entre las sociedades como eran los matrimonios, como se socializaba en los mitotes aun antes de la etapa de contacto y posteriormente. Cuando a la llegada de las huestes españolas hubo discordancias en todo el territorio postergándose hasta la etapa colonial.

Las puntas de flecha, las hubo como puntas de lanza o de dardo igual que en balística una punta de dardo para un ave o mamífero pequeño o una punta de lanza para la guerra o para la caza del mamut, o una punta para usarse en una lanza para la pesca incluso el tamaño o la talla es diferente y las encontramos con muchas características algunas con aletas laterales otras con pedúnculos para mejor sujeción algunas con filos rectos, cóncavos o convexos y en donde hasta el peso tiene que ver. Aunque en mis estudios e investigaciones he ubicado al menos 60 tipos diferentes de puntas de proyectil investigaciones mas recientes de algunos colegas han ubicado otros tipos muchos con nombres de nuestras localidades.

Así podemos pensar a simple vista y comparativa con los tipos Almagre, Catan, Gary, Lange, Fresnos y tal vez otros más como las Tortugas y Tamaulipas Triangular o la punta tipo Almagre su afiliación cultural se hace notar en Río Pecos en Texas y en el Complejo Falcón en Tamaulipas, la edad estimada es del Protoneolítico en Tamaulipas fase la Perra 2,500 a 2, 000 a. C. Y podrían tener una antigüedad de 6,000 mil a 3,000 a. C. las puntas Catan corresponden a la Tradición I Cultural del Noreste detectadas como diagnosticas en el foco Mier en Texas y al estadio arcaico se distribuyen en Texas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y norte de Nuevo León. Las puntas Gary son comunes entre las actuales fronteras de Texas y Tamaulipas relacionadas con los aspectos Gibson y Fulton y a materiales cerámicos la edad estimada es desde el Preclásico en la fase Almagre del 3,000 al 2,000 a. C. aprox. Relacionadas a la huasteca con las fases y periodos Pavón, Ponce y Aguilar de 1,200 a 700 a.C. mis maestros García Cook y Merino Carrión las ubican en su segundo periodo de ocupación de la huasteca de 4 mil a 2,000 a.n.e. La punta Lange corresponde a la tradición II del Noroeste se distribuye por Texas, Tamaulipas y San Luis Potosí, aunque para mi área de estudio sur de Tamaulipas es poco común y si hacia la actual frontera y tentativamente las abarcamos en las fases Almagre y Laguna de Tamaulipas desde el 2,000 al 200 d.n.e. La punta Fresnos hasta el momento la podemos reconocer en los materiales de Xicoténcatl de la colección Almanza. Se hace notar hasta el 1,200 d.C. en la Fase los Ángeles ya casi en el posclásico temprano.

Es muy difícil saber quiénes fueron directamente los autores si vemos mi plano de Grupos indígenas de mi libro sobre el Mitote en el Noreste sabemos que hubo una gran cantidad de grupos en lo que ahora es Tamaulipas esto nos recuerda a valorar lo nuestro, la próxima vez hablaré sobre la tortilla y lo que esto significa en cuanto a tecnología y sociedad. Por lo pronto espero les haya gustado esta lectura.