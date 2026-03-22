Tampico amplía su oferta turística: lanzan 10 nuevas rutas para Semana Santa

Estas rutas buscan ofrecer más opciones a visitantes y locales, se refirió a propuestas como la ruta de la jaiba, del auge petrolero y del Centro Histórico, las cuales serán difundidas como parte del operativo vacacional

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Con el objetivo de diversificar la oferta turística rumbo a la temporada vacacional de Semana Santa, autoridades de Tampico pondrán en marcha 10 nuevas rutas turísticas, informó Karime Cámara Chain, directora de Turismo municipal.

La funcionaria dijo que estas rutas buscan ofrecer más opciones a visitantes y locales, se refirió a propuestas como la ruta de la jaiba, del auge petrolero y del Centro Histórico, las cuales serán difundidas como parte del operativo vacacional.

“Y sí, 10 rutas nuevas, la presidenta nos pidió que hubiera más opciones para que la gente disfrutara y ya las preparamos, muy buenas opciones: la ruta de la jaiba, del auge petrolero, la ruta del Centro Histórico. En el operativo de Semana Santa va a estar la publicación”

Entre las experiencias se encuentra la ruta gastronómica de la jaiba, que promueve uno de los platillos más representativos de la región, con recorridos desde La Puntilla hasta restaurantes tradicionales.

“Que la gente conozca todas las opciones que tenemos para comer jaiba, desde La Puntilla, que conozcan la jaiba natural. Ahí ver las opciones pulpa de jaiba… jaiba rellena que es nuestra identidad, nuestro platillo de la zona. Obviamente El Porvenir restaurante de más de 100 años de antigüedad y el salpicón de jaiba”

De cara al incremento de visitantes, Cámara Chain indicó que el personal turístico se encuentra en capacitación constante, especialmente en coordinación con Protección Civil, para atender cualquier eventualidad durante los recorridos.

“Capacitándonos con Protección Civil, primeros auxilios, primera respuesta es muy importante como nos lo dijeron los capacitadores, los guías turísticos somos los primeros que vamos a estar en alguna emergencia”

Finalmente, expresó que también se refuerza la preparación del personal que brindará atención directa a los turistas durante el periodo vacacional, que iniciará el próximo 27 de marzo.