Alistan Los Troncones para recibir paseantes

Registran alza en vacacionistas en este centro recreativo natural

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El parque recreativo Los Troncones empezó a prepararse para el próximo periodo vacacional de Semana Santa, luego que el pasado domingo registrara una alta afluencia de visitantes, principalmente familias de Ciudad Victoria.

De acuerdo con reportes de los administradores, hasta dos mil victorenses acudieron recientemente al sitio para refrescarse en sus aguas, lo que anticipa un incremento considerable en la presencia de turistas durante los días santos.

Ubicado en el ejido La Libertad, a unos 16 kilómetros al norte de la capital tamaulipeca, el parque es considerado uno de los principales puntos de esparcimiento natural de la región, gracias a sus pozas, arroyos y áreas arboladas que permiten convivir en un entorno seguro.

Para esta temporada, se informó que el acceso al público estará disponible desde las seis de la mañana, con el objetivo de distribuir mejor la llegada de visitantes y evitar aglomeraciones en las horas pico.

Asimismo, se contará con vigilancia permanente las 24 horas a cargo de la Guardia Estatal, como parte de las acciones para garantizar la seguridad de quienes acudan a disfrutar del espacio natural.

Las autoridades y administradores reiteraron que el lugar mantiene su carácter cien por ciento familiar, por lo que está estrictamente prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, buscando preservar un ambiente sano durante toda la temporada vacacional.