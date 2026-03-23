Anuncian nuevas líneas de investigación en desaparición de los 43 de Ayotzinapa

Aunque la funeraria ya había aparecido en una investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, fue descartada

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que se cuenta con nuevas líneas de investigación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que solicitará que la Fiscalía General de la República (FGR) informe sobre una funeraria que operaba de manera irregular en Iguala, Guerrero, y donde se encontraron restos que datan de 2014.

En la conferencia de prensa, dijo que aunque la funeraria ya había aparecido en una investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, fue descartada.

También informó que le solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México que “pudiera presentarnos algunos expertos”.

Instruyó a que Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, hable con las madres y padres de los 43.

Pedirán a Godoy brindar informe sobre el caso Ayotzinapa

“Vamos a pedirle a ver al fiscal, a la fiscal general que pueda, a ver si pueden dar un informe sobre este caso. Esta funeraria de Iguala, que en efecto tiene crematorios y que operaba de una manera muy irregular es parte de las investigaciones que se han dado a partir de este nuevo esquema, que había aparecido esta funeraria en la investigación del GIEI, pero la desecharon. Dijeron que no, pues que no había más que investigar ahí.

“Pero las nuevas investigaciones en efecto, no, no quiero yo dar más información porque no sé si interfieren las propias investigaciones llevaron a este lugar, que operaba de manera muy regular. Es un caso que viene ya desde hace varios meses”, aseguró.

Dio a conocer que ya estén detenidos los dueños de la funeraria.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO