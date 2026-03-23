Apagan totalmente incendio forestal

El fuego fue completamente sofocado tras casi una semana de intensas labores en el paraje El Tepozán

Por. Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

BUSTAMANTE, TAMAULIPAS.- El incendio forestal registrado desde el pasado domingo en el paraje Cerro El Tepozán, en el municipio de Bustamante, fue completamente sofocado tras casi una semana de intensas labores, informó Protección Civil Tamaulipas.

De acuerdo con la dependencia, desde el sábado el siniestro alcanzó el 100 por ciento de control y el mismo nivel de liquidación, eliminando el riesgo de reactivación en la zona serrana.

La contingencia fue atendida mediante un operativo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien instruyó dar prioridad a la atención de emergencias ambientales.

En las labores participaron 87 elementos de diversas corporaciones, entre ellas brigadas de la Comisión Nacional Forestal, personal de Protección Civil, así como efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y autoridades estatales y municipales.

Según reportes preliminares, la superficie afectada fue de aproximadamente 230 hectáreas de matorral desértico, ecosistema característico de la región.

La causa probable del incendio se atribuye al uso de fogatas.

Ante este escenario, las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar encender fuego en zonas forestales o áreas naturales, con el fin de prevenir incidentes que pongan en riesgo el medio ambiente y la seguridad de las comunidades.