Canícula 2026: aquí te decimos cuándo empieza el periodo más caluroso

¿Sabes cuándo empieza la Canícula 2026 en México? Te decimos la fecha exacta, qué estados sufrirán más el calor extremo y por qué disminuyen las lluvias

Cada año, con la llegada del verano, surge una de las dudas más comunes: qué es la canícula 2026 y cuándo entra en México. Aunque muchas personas la asocian únicamente con calor extremo, en realidad se trata de un fenómeno climático más complejo que impacta directamente la vida de todos.

La canícula no solo implica altas temperaturas, también está relacionada con la disminución de lluvias en plena temporada, lo que puede tener efectos en la salud, el campo y el acceso al agua. Por eso, entender qué es la canícula y cuándo ocurre resulta clave para prepararse.

¿Qué es la canícula y cuándo entra en México?

La canícula es un fenómeno climático que ocurre durante el verano y se caracteriza por un periodo de disminución o ausencia de lluvias, acompañado de temperaturas elevadas.

En México, la canícula suele presentarse entre julio y agosto, iniciando generalmente unas semanas después del solsticio de verano (21 de junio). Su duración puede variar, pero en promedio se extiende entre 20 y 40 días.

Durante este tiempo, es común experimentar días más calurosos, cielos despejados y una sensación de calor más intensa, incluso mayor que al inicio del verano.

¿Por qué ocurre la canícula?

La explicación de este fenómeno tiene que ver con cambios en la atmósfera y los océanos.

Durante la canícula, los vientos alisios soplan con mayor fuerza desde el este, lo que dificulta la formación de nubes sobre el océano y, en consecuencia, reduce la probabilidad de lluvias en gran parte del país.

Además, este comportamiento está relacionado con sistemas de alta presión como el anticiclón del Atlántico, que favorecen condiciones más secas y calurosas en regiones tropicales y subtropicales.

El resultado es un periodo dentro de la temporada de lluvias en el que, paradójicamente, llueve menos.

¿Cómo afecta la canícula en México?

Más allá del calor, la canícula tiene efectos importantes en distintos ámbitos:

Salud: aumenta el riesgo de golpes de calor, deshidratación y agotamiento

​Agua: disminuye la disponibilidad en ríos, lagos y pozos

​Campo: puede afectar cultivos y ganado por la falta de humedad

​Medio ambiente: incrementa el riesgo de incendios forestales

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR