Con respaldo de Dr. Américo Ciudad Madero se transforma: Erasmo González

Erasmo González hizo un amplio reconocimiento al Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, por los grandes proyectos para miles de familias maderenses

Por José Luis Rdz.

Expreso-La Razón

El Cuarto Informe del Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya ha sido muy significativo por su enfoque humanista y sensible, resaltando los importantes logros alcanzados en beneficio de las familias de Tamaulipas. Una transformación, que tiene rumbo y un profundo sentido social, ha sido reconocida por los maderenses, afirmó Erasmo González Robledo, presidente municipal, junto a su esposa Dunia Marón Acuña, presidenta del DIF Madero, tras la comparecencia del jefe del Ejecutivo Estatal, evento que reunió a miles de tamaulipecos en el Polyforum de la capital.

Es importante destacar la labor de la Dra. María de Villarreal, presidenta del sistema DIF Tamaulipas, quien ha dedicado su esfuerzo a mejorar la calidad de vida de las familias en la entidad. Además, la ruta trazada por el Gobernador y su trabajo coordinado con el gobierno federal recibe el amplio respaldo de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, que es esencial para avanzar en gestiones de gran relevancia, especialmente en lo que respecta hídricos, seguridad y de bienestar social.

Erasmo González hizo un amplio reconocimiento al Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, por los grandes proyectos para miles de familias maderenses, uno que tiene que ver con la salud pública y regresarle un tema de justicia social a un sector que no tiene drenaje desde hace más de 100 años que va a beneficiar a más de 1100 familias, como es el proyecto “La Barra”, con una inversión de más de 100 millones de pesos, para introducir este servicio básico en coordinación con la CONAGUA y Gobierno del Estado.

La construcción del Parque Lineal Urbano en la colonia Adriana González representa un Sendero de Esperanza que beneficiará a más de 1,100 familias de una comunidad que ha estado en situación de marginación durante años. Este esfuerzo es un claro reflejo del compromiso del Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, quien ha sido ampliamente reconocido en Ciudad Madero por su enfoque en la justicia social y los resultados tangibles de su administración.

El presidente municipal Erasmo González Robledo destacó la significativa respuesta del Gobernador de Tamaulipas en la mejora de la infraestructura vial y drenes pluviales con una inversión superior a los 85 millones de pesos, complementada por la inversión pública del Gobierno Municipal. Además, se suman las acciones realizadas por Lazos del Bienestar del DIF Tamaulipas. Este esfuerzo refleja la colaboración efectiva entre el Ayuntamiento de Ciudad Madero y las distintas instancias gubernamentales.

La primera autoridad municipal resaltó obras relevantes como la rehabilitación del dren Emiliano Zapata en la colonia Candelario Garza y Ampliación de esta; así como la pavimentación con concreto hidráulico de la calle José María Morelos en la colonia Revolución Verde. También destacan la pavimentación de la calle Guadalupe Victoria en el sector Francisco Villa; la calle 14 de concreto hidráulico en el sector Los Pinos; así como la pavimentación de la calle Tercera en la colonia Benito Juárez.

«Estas obras representan una inversión histórica que refleja el compromiso de seguir transformando la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de las familias de Ciudad Madero», expresó el presidente municipal Erasmo González, al reiterar la coordinación de esfuerzos para un mayor bienestar de las y los maderenses.

Dentro de este paquete también se contempla la pavimentación de la calle Nuevo León en la colonia Hidalgo Poniente; la calle Octava de la colonia SAHOP; además de la rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Jiménez de la colonia Francisco Villa. Asimismo, se encuentran en proceso proyectos como la pavimentación de la Privada 31 en Ampliación Los Pinos, obras hidrosanitarias en la calle Patrocinio Huerta de la colonia Candelario Garza, la pavimentación de la calle Corregidora y la construcción del parque Lazos del Bienestar en la colonia 16 de Septiembre.