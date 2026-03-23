Difunden video del choque entre avión de Air Canada y camión de bomberos en Nueva York

En el accidente murieron dos pilotos, mientras que más de 40 personas resultaron heridas; las autoridades ya investigan las causas

En redes sociales se ha dado a conocer un video en el que fue captado el preciso momento en que el avión de Air Canada Express chocó contra un camión de bomberos en la pista del aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, provocando la muerte del capitán y el primer oficial, mientras que decenas de personas resultaron heridas.

Debido al siniestro, la terminal aérea cerró sus operaciones, luego de que la aeronave regional de Air Canada Express chocara con el vehículo de extinción de incendios, antes de la medianoche del domingo 22 de marzo.

El avión siniestrado es un CRJ-900 Mitsubishi operado por Jazz Aviation, que iba aterrizando desde Montreal, en él viajaban 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación. Por su parte, el camión de bomberos se dirigía para atender otra emergencia en la pista.

De acuerdo con las autoridades, los 41 pasajeros y tripulantes de la aeronave fueron trasladados a diferentes hospitales, de los cuales 32 ya fueron dados de alta, mientras que los restantes continúan bajo atención debido a la gravedad de las lesiones.

El aeropuerto LaGuardia se encuentra cerrado; se prevé que retome operaciones hasta las 2 p.m. de este lunes, según las autoridades.

🚨BREAKING; footage has emerged of Air Canada flight that collided with a fire engine at LaGuardia Airport 😳 pic.twitter.com/NLnctdxQIo — NewsX (@news_xuk) March 23, 2026

En las imágenes que circulan del avión, es posible ver que la unidad quedó totalmente destruida de la parte delantera, peso a que circulaba a unos 39 kilómetros por hora.

Por su parte, la aerolínea envió sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales de este accidente: «Nuestro más sentido pésame a las familias y amigos de la tripulación del Jazz del vuelo AC8646 de Air Canada Express, ocurrido el 22 de marzo».

Ya se investigan las causas del accidente

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ya inició las investigaciones sobre el trágico accidente, que involucró al vuelo AC8646 de Air Canada Express, en tanto que la Administración Federal de Aviación enviará un equipo de apoyo.

Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer las causas del accidente, pero se investiga si se debió a problemas de coordinación o comunicación en la pista, hasta ahora se sabe que el percance se suscitó cuando el camión de bomberos se dirigía para atender una emergencia.

«Estamos muy tristes por la pérdida de los dos empleados de Jazz y nuestras profundas condolencias a toda la comunidad de Jazz y a sus familiares. Estamos trabajando con las autoridades para confirmar el número de lesionados», dijo Michael Rousseau, presidente y director ejecutivo de Air Canada, en un video recientemente publicado.

Filtran AUDIO segundos antes de que el avión colisionara contra un camión de bomberos

También se filtró un audio de control de tráfico minutos antes de que el avión de Air Canada Express y un camión de bomberos chocaran en el aeropuerto LaGuardia.

En la grabación, se escucha a un controlador aéreo solicitar al conductor del vehículo que no avance: “camión uno, deténgase, deténgase, deténgase”; sin embargo, no se pudo evitar el siniestro.

ATC audio captures moment Air Canada Express flight AC8646 collided with the truck. pic.twitter.com/WsoAUT4P4j — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 23, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO