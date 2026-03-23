Habrá cinco días de fiesta en el río San Marcos

El alcalde Eduardo Gattás Báez dio a conocer la programación oficial a través de redes sociales, donde confirmó fechas, horarios y artistas

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con una cartelera de 20 agrupaciones y actividades para toda la familia, el San Marcazo 2026 se perfila como uno de los principales eventos de Semana Santa en Ciudad Victoria.

El alcalde Eduardo Gattás Báez dio a conocer la programación oficial a través de redes sociales, donde confirmó fechas, horarios y artistas participantes.

El festival se realizará del 30 de marzo al 3 de abril, con acceso gratuito, en el lecho del río San Marcos, a la altura de las canchas frente al puente tradicional. Las actividades se desarrollarán de 10:00 a 14:00 horas.

La cartelera incluye agrupaciones como Grupo Paso Norteño, Los Dorados de Villa, Grupo Legión, Selva Negra, Los Hermanos Báez y sus Indomables, La Trampa y Corcel Negro, entre otros exponentes del género regional.

Además de los conciertos, el evento contará con la zona San Makids, actividades recreativas, lucha libre, espectáculos culturales y dinámicas para el público, reforzando su carácter familiar.

Para esta edición se prevé un operativo de seguridad coordinado entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de garantizar saldo blanco.

Las autoridades estiman una asistencia de hasta 20 mil personas durante los cinco días, lo que consolidaría al San Marcazo como uno de los eventos más importantes de la temporada y un impulso para la economía local.