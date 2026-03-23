Incendios azotan el altiplano de Tamaulipas

En lo que va de la temporada se han registrado nueve incendios forestales, una cifra que, por ahora, se mantiene por debajo de los 23 que se contabilizaron durante todo el año pasado.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La temporada de incendios forestales en Tamaulipas ya deja huella en el territorio, con cientos de hectáreas afectadas y una región particularmente golpeada: el altiplano.

Así lo informó el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, quien detalló el panorama actual de estos siniestros en la entidad.

De acuerdo con el funcionario, en lo que va de la temporada se han registrado nueve incendios forestales, una cifra que, por ahora, se mantiene por debajo de los 23 que se contabilizaron durante todo el año pasado.

Sin embargo, el impacto ya es considerable en términos de superficie afectada.

González de la Fuente señaló que el daño acumulado oscila entre las 800 y 900 hectáreas, principalmente en zonas de vegetación forestal, donde el control y liquidación del fuego representa mayores complicaciones.

“Ahorita llevamos 9 incendios en lo que va de la temporada”, precisó.

El coordinador subrayó que el altiplano tamaulipeco ha sido la región más afectada en esta etapa, debido a las condiciones climáticas y geográficas que favorecen la propagación del fuego, lo que ha obligado a reforzar las labores de combate en esa zona.

Ante este escenario, hizo un llamado a la población a extremar precauciones, especialmente a quienes visitan áreas naturales. Recomendó evitar fogatas o, en caso de realizarlas, asegurarse de que queden completamente apagadas, además de no arrojar colillas de cigarro ni descuidar quemas agrícolas.

Finalmente, insistió en la importancia de reportar cualquier conato de incendio a las autoridades, con el fin de actuar de manera oportuna y evitar que estos eventos sigan incrementando la superficie dañada en el estado.