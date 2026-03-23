Jóvenes nacidos en 2008: lo que debes saber sobre el Servicio Militar Nacional

La Secretaría de la Defensa Nacional implementó un modelo más flexible dirigido principalmente a jóvenes nacidos en 2008 y remisos que deseen cumplir con este trámite

La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que a partir de este 2026 el Servicio Militar Nacional (SMN) tiene cambios, el primero de ellos que será obligatorio para todos los jóvenes nacidos en el año 2008, por ello es importante que si naciste en esa fecha sepas qué hacer, ya que de no presentarlo podrías acarrear consecuencias importantes.

Otro de los cambios que da buenas noticias para quienes deben presentarlo es que se acorta el plazo de la realización del mismo, ahora sólo serán 13 sábados y se hará durante dos periodos de este 2026, lo que facilita el compromiso e interés de los participantes.

¿Qué pasa si no presento el Servicio Militar Nacional?

Es importante indicar que el periodo de reclutamiento se llevó a cabo en el mes de enero, para el primer escalón que ya está recibiendo entrenamiento, mientras que los jóvenes que lo podrán presentar en la segunda fecha aún están en tiempo de ser reclutados.

El segundo escalón del adiestramiento será del 1 de agosto hasta el 24 de octubre, por lo que la liberación del SMN será durante diciembre, conforme lo establecido en la programación de cada junta.

Una de las dudas muy puntuales se refiere a cuál es la sanción en caso de que no se presente el SMN, y si hay una sanción de cárcel para quienes lo incumplan, sin embargo lo que dice la Sedena es lo siguiente:

No presentarse al SMN en México no conlleva cárcel ni multas económicas, pero sí consecuencias administrativas. Te conviertes en «remiso» (situación irregular), lo que dificulta obtener la cartilla liberada, esencial para empleos gubernamentales, fuerzas de seguridad y ciertos trámites oficiales.

Es importante aclarar que no hay sanciones de cárcel ni multas económicas, pero sí debes tomar en cuenta que las consecuencias administrativas pueden afectar tu futuro.

Cambia el formato de adiestramiento del Servicio Militar Nacional

A partir del año 2026 constará de 2 escalones o periodos, cada uno de 13 sesiones sabatinas (3 meses), en un horario de 07:00 a 13:00 horas, en el cual se capacita a los Hombres y Mujeres Voluntarias en Unidades Militares que fungen como Centros de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional, sobre los conocimientos básicos de la Doctrina Militar vigente.

También se puede realizar encuadrado en una Compañía del Servicio Militar Nacional, durante tres meses, en forma interna de lunes a viernes y sábados hasta las 11:00 horas.

Ya no serán 44 fines de semana, como lo era anteriormente, ahora sólo son 13 y se da prioridad a:

Enfoque de valores

Prevención de las adicciones

Protección civil

Adecuando los contenidos a la juventud actual, acudiendo de lunes a sábado por tres meses.

¿Cuándo se libera el Servicio Militar Nacional?

Se desarrolla durante el mes de diciembre de cada año, donde las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina-Armada de México, colocan Puestos de Entrega en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento, para hacer entrega de las Cartillas de Identidad del S.M.N. y Hojas de Liberación al personal de Soldados que cumplió satisfactoriamente con su obligación constitucional “Encuadrado” o “A Disponibilidad”; posteriormente, se continúan entregando dichos documentos en las Oficinas de Reclutamiento de las Zonas Militares y Zonas Navales, (Cuarteles Generales de las diferentes Zonas Militares del País), durante el período comprendido de enero a junio; en el concepto, que toda la documentación del Servicio Militar Nacional que no es entregada a los interesados, es destruida el 1 de julio de cada año.

El conscripto podrá recoger su cartilla de identidad del servicio militar nacional y hoja de liberación presentando la siguiente documentación:

Recibo.

Identificación Oficial con fotografía.

Cuando por causas plenamente justificadas (enfermedad, diligencias, estudios, etc.) los conscriptos no puedan recoger la cartilla y hoja de liberación, éstos documentos podrán ser solicitados por familiares en primer grado, siempre y cuando presenten una “carta poder” debidamente requisitada para tal fin.

Dudas y aclaraciones favor de comunicarse a los teléfonos 55 55 80 52 37 y 55 55 89 12 36, en horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO